I nerazzurri convocati nelle varie nazionali

Pisa SC

PISA – Si fermano per l’ultima volta in questa stagione i campionati per lasciare spazio alle varie Nazionali; un appuntamento internazionale che ancora una volta vede protagonisti molti calciatori nerazzurri.



Vediamo nel dettaglio i protagonisti e le gare da tenere d’occhio:

Marius Marin (Romania)

Doppio impegno amichevole per la nazionale rumena in previsione dei prossimi campionato Europei. Queste le gare in programma:

Venerdì 22 marzo. Romania-Irlanda del Nord (Bucarest, ore 20.45)

Martedì 26 marzo. Colombia-Romania (Madrid, ore 20.15).

Hjortur Hermannsson (Islanda)

Importantissimo impegno per la nazionale islandese chiamata a giocarsi nello spareggio a quattro le ultime possibilità di qualificazione ai prossimi Campionati Europei. Questo il programma

Giovedì 21 marzo. Israele-Islanda (Budapest, ore 20.45).

La vincente incontrerà poi la vincente della sfida Bosnia-Ucraina martedì 26 marzo

Jan Mlakar (Slovenia)

Anche per la nazionale slovena doppio impegno amichevole di preparazione ai prossimi europei

Giovedì 21 marzo. Malta-Slovenia (Attard, ore 19.00)

Martedì 26 marzo. Slovenia-Portogallo (Ljubljana, ore 20.45)

Tomas Esteves (Portogallo Under 21)

Doppio impegno casalingo di qualificazione alla fase finale dell’europeo di categoria

Giovedì 21 marzo. Portogallo-Far Oer (Faro, ore18.30)

Martedì 26 marzo. Portogallo-Croazia (Faro, ore 18.30)

Tommaso Barbieri (Italia Under 20)

E’ tempo di Elite League per i giovani azzurri; dopo le prime cinque partite, l’Italia è in vetta alla classifica con 13 punti e, contro i pari età romeni avrà la possibilità di blindare il primato e aggiudicarsi il torneo.

Giovedì 21 marzo. Romania-Italia (Targoviste, ore 18.00)

Miha Trdan (Slovenia Under 19)

Tre impegni ravvicinati nella corsa alle qualificazioni per l’Europeo di categoria

Mercoledì 20 marzo. Spagna-Slovenia (ore 16.00)

Sabato 23 marzo. Austria-Slovenia (ore 16.00)

Martedì 26 marzo. Slovenia-Kosovo (ore 12.00)

Robert Bocs e Adrian Raychev (Lettonia Under 19)

Anche in questo caso tre gare valide per le qualificazioni per l’Europeo di categoria

Mercoledì 20 marzo. Svizzera-Lettonia (ore 14.00)

Sabato 23 marzo. Ucraina-Lettonia (ore 14.00)

Martedì 26 marzo. Lettonia-Macedonia (ore 14.00)

Motiejus Sapola (Lituania Under 19)

Qualificazioni all’Europeo di categoria con tre gare in pochi giorni

Mercoledì 20 marzo. Olanda-Lituania (ore 19.00)

Sabato 23 marzo. Belgio-Lituania (ore 13.00)

Martedì 26 marzo. Lituania-Francia (ore 19.00)

Last modified: Marzo 18, 2024