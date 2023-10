I Fruitori di Bocca di Serchio a lavoro con azioni di pulizia

Scritto da admin• 8:49 am• Vecchiano, Attualità, Tutti

VECCHIANO – Martedì 10 ottobre i Fruitori di Bocca di Serchio hanno organizzato una azione di pulizia lungo i pontili pubblici a Bocca di Serchio.

“Le attività del volontariato locale si confermano fondamentali per la cura del nostro territorio, ” affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l”Assessora all’ Ambiente e il Volontariato Mina Canarini. “Un ringraziamento ai Fruitori di Bocca di Serchio che come di consueto con questa azione ambientale partecipano attivamente alla gestione del territorio, e di un bene comune per la collettività”

Last modified: Ottobre 15, 2023