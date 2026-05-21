Human Echoes debutta alla Normale: musica, poesia e resistenza emotiva con Simone Graziano

Written by Redazione• 1:27 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La musica come spazio di testimonianza, memoria e presa di posizione. Debutterà sabato 23 maggio alle ore 21.15 nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana della Scuola Normale Superiore di Pisa, in piazza dei Cavalieri, Human Echoes, la nuova produzione di Toscana Produzione Musica ideata dal pianista e compositore Simone Graziano, tra i nomi più autorevoli del jazz italiano contemporaneo.

Lo spettacolo intreccia musica, poesia e riflessione civile attraverso le parole di Francesca Albanese, i versi della poetessa iraniana Forugh Farrokhzad e i testi di Nina Simone, costruendo un percorso artistico che attraversa denuncia politica, memoria poetica e resistenza umana.

Sul palco, insieme a Graziano, saliranno Maria Cortesi (voce), Luca Bagagli (violino), Elena Favilla (viola), Stefano Aiolli (violoncello) e Andrea Beninati (batteria e violoncello). Una formazione che unisce voce, pianoforte, quartetto d’archi e percussioni in una ricerca sonora capace di muoversi tra composizione, canzone e sperimentazione timbrica.

«Human Echoes nasce da una riflessione che vorrei far arrivare ai miei figli – spiega Simone Graziano –. La musica diventa un atto di resistenza emotiva e immaginativa, un tentativo di ricostruire uno spazio umano condiviso attraverso l’ascolto».

L’appuntamento rientra nella rassegna Interplay. Incontri jazz tra generazioni, organizzata da Scuola Normale Superiore, Toscana Produzione Musica e Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra formazione, ricerca e produzione artistica.

La serata si aprirà alle 19.15 con il concerto gratuito dei Good Time Fairies, formazione composta da giovani musicisti del Conservatorio Mascagni di Livorno: Ilaria D’Auria, Federico Monaco, Francesco Davide, Alessandro Beltrami e Marco Parrella.

La rassegna proseguirà domenica 24 maggio con il trio PBB’s Slap & Fold, guidato dal sassofonista Piero Bittolo Bon, accompagnato da Alessandro Lanzoni e Massimiliano Sorrentini, preceduto alle ore 19 dal Riggi Anelli Carlini Trio.

I concerti delle 19 sono gratuiti con prenotazione, mentre quelli serali delle 21.15 sono a pagamento con biglietti disponibili tramite TicketOne o in loco.

Last modified: Maggio 21, 2026