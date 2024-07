Guasti alla rete idrica a Calci: interruzioni e abbassamenti di pressione fino al tardo pomeriggio

Scritto da admin• 3:08 pm• Calci, Attualità

CALCI – Acque comunica che a causa di una serie di guasti sulla rete idrica nel comune di Calci, anche oggi, sabato 20 luglio, si verificano abbassamenti di pressione e interruzioni nell’erogazione idrica in via di Villa e via del Seminario.

I tecnici sono sul posto per effettuare le riparazioni necessarie.

Il completo ripristino del servizio per tutte le utenze è previsto per le ore 18.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Luglio 20, 2024