Green Talk. La Dott. Giulia Cecchi (Archa) risponde alle vostre curiosità sull’ambiente

PISA – Nuovo appuntamento su Pisanews con la nuova rubrica della Dottoressa Giulia Cecchi che risponderà ogni due settimane, alle curiosità riguardanti l’ambiente con i tecnici di Archa.

di Giulia Cecchi

Raccontarsi e presentarsi non è mai facile, soprattutto quando hai a disposizione un foglio bianco, come questo spazio concesso da Pisanews, che ringrazio dell’opportunità. Partiamo dal principio. Sono Giulia Cecchi, ho 34 anni e sono nata a Pisa. Fin qui, molto facile. Mi piacerebbe raccontarvi di più di me, tipo che sono una persona entusiasta, con diverse passioni come la cucina, la scrittura e la lettura. Sono sportiva non per passione, ma solo per bilanciare la mia fame perenne e tendenzialmente prolissa e chiacchierona ma soprattutto sono curiosa delle cose che non conosco.

LA MIA PRESENTAZIONE. Essendo curiosa, cerco sempre risposte a tutto, documentandomi su problematiche che non rientrano nella sfera di mia conoscenza. Non conosco, quindi chiedo. In un mondo che va velocissimo, frenetico, dove si respira una vera e propria “fame di tempo”, spesso però siamo sommersi da informazioni non sempre chiare e qualche volta in disaccordo tra loro. Siamo bombardati da tecnicismi che rendono di difficile comprensione anche cose molto semplici o cose che ci riguardano da vicino e di cui dovremmo avere piena coscienza, come l’ambiente. Viviamo un periodo in cui le tematiche ambientali sono o dovrebbero essere la nostra priorità, e non parlo solo del surriscaldamento terrestre o dell’inquinamento, ma anche di fattori che ci sembrano secondari ma se si scava a fondo capiamo che sono il nocciolo della questione. Quindi mi sono chiesta: come possiamo gestire questa priorità impellente legata all’ambiente se alcune informazioni risultano spinose, non le abbiamo comprese bene o più semplicemente vorremmo approfondire un argomento per avere un nostro punto di vista concreto sulla questione? Così è nata l’idea di creare questa rubrica che uscirà ogni due settimane: fornire risposte chiare e scientifiche a domande o curiosità sul mondo green e dell’ambiente in generale.

GREEN E AMBIENTE. E cosa ne so io dell’ambiente o delle tematiche green? Semplice. Lavoro da oltre 12 anni in un’azienda di Pisa che tratta queste tematiche quotidianamente. L’azienda si chiama www.archa.it ed è nata 34 anni fa. Grazie all’Executive Master in Marketing Digitale, sono responsabile della comunicazione di tutto il gruppo e credetemi se vi dico che in 12 anni ho (obbligatoriamente) imparato tantissimo su questo mondo, mondo legato alla chimica, microbiologia, Ricerca e Sviluppo, scienza, innovazione e anche informatica, proprio per non farci mancar nulla. Attualmente siamo 60 persone, che io amorevolmente chiamo “colleghi scienziati”: ci sono biologi, ingegneri chimici, ingegneri meccanici, chimici organici, chimici industriali, ingegneri biomedici, ingegneri ambientali, informatici… quindi, capite bene, che la mia sete di curiosità, unita al mio lavoro nel mondo della comunicazione, in ARCHA viene ampiamente ripagata. Ogni domanda, trova sempre una risposta, soprattutto nel campo ambientale o green.

DI COSA PARLERA’ LA RUBRICA. Quindi di cosa parlerà questa rubrica e come verrà gestita? Molto facile: ho tirato giù un piano editoriale di tematiche calde nel campo ambiente/sostenibilità/green e per ogni tematica o curiosità intervisterò per voi un mio collega che potrà darci risposte chiare e precise sull’argomento. Un esempio? Cosa sono le microplastiche?, Che cosa sono i packaging ecosostenibili? Impariamo a leggere insieme le etichette dei packaging, Cosa è il greenwashing? E via così: ad ogni domanda una risposta, ogni 14 giorni. Ovviamente mi piacerebbe che voi vi fidaste di me, quindi prendiate questa rubrica come punto di riferimento per risposte sincere e autorevoli a domande legate alla scienza.

DUE PAROLE CON IL DOTT. ANTONIO CECCHI. Quindi, per iniziare, vi presento il mio “box informazioni” ufficiale, e cioè ARCHA. Oggi vi racconto la mia azienda, che sarà al vostro fianco in questo percorso di conoscenza, attraverso il fondatore, il Dott. Antonio Cecchi (eh sì, è anche mio padre, gioco in casa). Iniziamo.

Bene Antonio (evito di chiamarti babbo eh), raccontami un po’ chi è ARCHA e come è nata...

“Grazie Giulia per questo spazio. ARCHA, che è l’acronimo di Analisi e Ricerche di CHimica Applicata, è nata nel 1989 per dare assistenza e risposte a chi voleva, già in quegli anni, verificare le proprie performance ambientali e della sicurezza sul lavoro. L’azienda è nata come laboratorio di analisi, nello stesso anno in cui sei nata tu: è stata una scelta decisamente all’avanguardia per l’epoca, visto che gli interessi e l’attenzione per gli aspetti ambientali erano nati da poco. Dal 1989 ad oggi, dopo 34 anni, è cambiato non solo l’approccio della comunità alle problematiche ambientali, alla salute nei luoghi di lavoro, alla continua ricerca di innovazioni per la propria impresa, ma è cambiato anche il modo di “fare laboratorio”. Una mutazione che ha visto ARCHA, e tutti i suoi tecnici, pronti e ricettivi ai cambiamenti e che ha spalancato le porte all’innovazione, automazione e ricerca non solo per le società del gruppo ma anche per i clienti“.

Quindi pensi che possiamo rispondere in maniera scientifica e corretta alle domande che la comunità potrebbe avere?

“Certamente e posso dire che è sempre stato ed è tuttora un nostro obiettivo. Essere un punto di riferimento per chi cerca risposte scientifiche alle tematiche legate all’ambiente, in tutte le sue declinazioni. Ovviamente per fare ciò, ARCHA ha investito costantemente sia nella crescita di risorse, raggiungendo oggi 60 addetti, sia nell’ampliamento del panel di analisi chimiche e microbiologiche e nella gestione di tantissimi progetti di Ricerca e Sviluppo che hanno contribuito ad ampliare la rete di relazioni e quindi anche le nostre competenze. Quindi dalla Laboratori Archa di 34 anni fa, oggi siamo un’azienda moderna, tecnologicamente avanzata e in grado di offrire non solo servizi di test e prove ma anche soluzioni e risposte per l’innovazione e la crescita delle imprese e della conoscenza di chi ci sta intorno“.

Approvi quindi questa rubrica e la sua ambizione?

“Mi conosci, sono una persona ambiziosa, quindi ovviamente approvo questa rubrica e per ogni problematica o curiosità sollevata metterò a disposizione un esperto di ARCHA per rispondere in modo concreto e scientifico alla questione. Posso solo aggiungere una cosa?“

Sì, certo che puoi.

