Piazza Tienanmen, la versione moderna di Davide e Golia

Scritto da admin• 9:08 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un uomo che si para di fronte a un carro armato e ne ferma la marcia.

Questa immagine a suo tempo ha fatto il giro del mondo e tutt’oggi è diffusamente conosciuta, ma oltre all’effetto mediatico della situazione registrata dalle immagini a cosa è servito che quell’uomo mettesse a repentaglio la propria vita per fermare un mezzo bellico così imponente in un contesto cittadino?

di Leonardo Miraglia



Praticamente l’icona della protesa di Piazza Tienanmen, perché è di questo accadimento che oggi l’oracolo vi parla, non ha sortito alcun effetto; la protesta tutta non ha sortito alcun effetto, tranne un numero imprecisato ma comunque molto alto di morti e feriti fra i manifestanti. Costoro non si sono uccisi a vicenda ma sono stati letteralmente massacrati dalle forze armate cinesi che hanno sparato ad altezza uomo per disperderli; eppure, dal 15 aprile 1989 per ben 50 giorni studenti, intellettuali e operai si riunirono nella sterminata Piazza Tienanmen a Pechino per manifestare pacificamente per la mancanza di diritti umani e di libertà di espressione che sussisteva in Cina (a parere dell’oracolo sapendo perfettamente a cosa andavano incontro cioè a una totale repressione non solo comunicativa ma addirittura fisica).

Il mondo da allora conosce perfettamente come funziona la gestione della libertà di espressione e dei diritti umani in Cina, come d’altronde in tutti i paesi egemonizzati da regimi comunisti: nessuna libertà né tantomeno diritti umani.



La Cina però ad oggi è un partner stimato e ricercato nelle joint venture statali, pensiamo ad esempio all’apertura della nuova via della seta con il nostro stato, e si può permettere anche di proporsi come sensale nella complicata ricerca di una risoluzione positiva alla scellerata invasione russa dell’Ucraina. Ergo è più pesante la posizione diplomatica dello stato dell’ex impero celeste che qualsiasi informazione diffusa della repressione che il governo cinese attua da sempre. La cosa risulta essere perlomeno bizzarra ma purtroppo molto reale e il peso economico a livello internazionale della Cina riesce a porre un velo opaco su tutte le forme di oppressione e di illibertà che contraddistinguono Pechino and friends.



Per mantenere fruttuosi rapporti economici con un socio così potente ogni altro stato è disposto a girare la testa e sostenere che ciò che vede è solo una piazza molto grande ma anche molto pulita e pacifica dove al massimo ci sono persone che si muovono al ritmo del tai chi. Dunque, la verità non è di questo mondo anzi meglio la verità è figlia di chi ha il potere per scriverla e trasmetterla. Oggi l’oroscopo senza segni vuole lasciarvi un momento di riflessione per fissarvi nella mente che le immagini dell’uomo che ferma il carro armato non devono diventare opache e disperse in una miriade di altre immagini ma rimanere presenti e nitide ai nostri occhi, perché la verità, quella vera, è più forte di chi pensa di poterla creare pro domo sua e nessuno potrà mai riuscire a farci girare la testa. La repressione e la negazione dei diritti umani dovranno essere sempre ben presenti e noi dovremo sempre essere liberi di pensare ed agire per il bene dell’uomo, di ogni uomo.

Last modified: Aprile 15, 2023