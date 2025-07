Grave incidente sulla A11 a Vecchiano: auto centra camper fermo, ferita una turista straniera

Written by admin• 11:03 am• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE, Vecchiano

VECCHIANO – Serata di paura sull’autostrada A11 Firenze Mare, dove un grave incidente si è verificato intorno alle 22 di giovedì 25 luglio, in direzione mare, poco prima dello svincolo per Livorno.

Una vettura ha centrato in pieno un camper fermo sulla carreggiata a causa di un guasto. A bordo del camper si trovava una turista straniera di 53 anni, che nel momento dell’impatto era scesa dal mezzo: è stata travolta dal contraccolpo generato dall’urto ed è rimasta gravemente ferita.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica del 118, che hanno trasportato la donna all’ospedale di Cisanello in codice rosso. Le sue condizioni sono serie.

Per la messa in sicurezza dell’area sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lucca, mentre gli agenti della Polizia Stradale, insieme al personale di Autostrade, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Pesanti i disagi al traffico nel tratto interessato, con rallentamenti e code per oltre un’ora. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e le responsabilità del sinistro.

Last modified: Luglio 26, 2025