Grande tifo nerazzurro allo “Zini” ed il Pisa asfalta la Cremonese

Scritto da admin• 5:01 pm• Pisa SC

CREMONA – Trasferta in grande quella dei tifosi nerazzurri in quel di Cremona, che hanno percorso i 221 km che dividono Pisa dalla città lombarda.

di Maurizio Ficeli

Se si pensa alla precedenti trasferte in Campania ed in Ciociaria, questa nella città del Torrazzo si può dire che non era “dietro l’angolo”, ma quasi. Ai pullman del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, del Kinzica Group di Claudia Gambini e Chiara Frassi, della Gradinata di Alessio Pellegrini e del Centro coordinamento di Liana Bandini, si sono aggregati i gruppi della Nord, oltre ad altri club come Ponsacco, San Romano, i Pisani al Nord giunti da Milano e tifosi singoli con mezzi propri. Erano 1780 i biglietti acquistati dai tifosi nerazzurri per il settore ospiti dello “Zini” ed altrettanto bello il colpo d’occhio creato dalla tifoseria pisana. Tanto tifo, tanti cori, il tutto nel rispetto verso la tifoseria grigiorossa, con la quale intercorre da anni un rapporto di amicizia. Inizia la gara e con essa la “rumba” del tifo nerazzurro: “Siamo qui per te, devi vincere “seguito da “Quando il Pisa segnerà, tutto lo stadio esploderà, in un boato che fara’ tremar la terra e il mar, ohohoh”. Cori poderosi che scuotono lo “Zini” con bandieroni al vento che fanno da colorato contorno. La partita rimane ferma sul pareggio ma i cori degli ultras non si fermano :”Canto perché tu sei l’amore più grande che c’è, combatterò e lotterò, ora e per sempre al tuo fianco sarò, ohohoh”. Rullo di tamburi e “Canta insieme a noi, la nostra fede è grande come il sole, magico Pisa Vinci per noi, noi non ti lasceremo mai” ed al 25′ il Pisa previene in vantaggio con Marin che fa esplodere la Santabarbara del tifo nerazzurro segnando sotto il settore occupato dai tifosi pisani. Pisa che sfiora subito il raddoppio negato dal palo, che serra l’esultanza in gola ai supporters giunti dalla città della Torre Pendente. E i cori nerazzurri vanno avanti imperterriti”Ale Ale Pisa, ale ale oh”. Al 36′ pero la Cremonese agguanta il pari con Vasquez. Ma il tifo nerazzurro va avanti “Forza Pisa lotta da ultras” e la squadra raccoglie l’invito e torna in vantaggio con Piccinini nel recupero, mandando in visibilio il popolo nerazzurro. Pisa che va al riposo in vantaggio. Inizia la ripresa ed i gruppi della Nord ricordano con uno striscione Romeo nel 25 anniversario della sua scomparsa. Poi proseguono i cori di sostegno al team di Pippo Inzaghi. Ed al 56’il Pisa triplica la posta con Tramoni ed i supporters nerazzurri sono irrefrenabili nell’esultanza. “Vinci per noi, la Nord è qui con te!!” seguito da “Su cantiamo tutti insieme, nerazzurri ale, Pisa ale, Pisa ale, Pisa ale ale'”. La gara volge al termine, i tifosi nerazzurri cantano di gioia, mentre quelli cremonesi rivolgono i loro cori verso la vicina Piacenza, eterna rivale dei grigiorossi ed il Mantova, prossimo loro avversario. Ed alla fine è tripudio con il Pisa che consolida il primato. Ed ora sotto con la Sampdoria alla conquista di altri tre punti. Grazie ragazzi.

Last modified: Novembre 3, 2024