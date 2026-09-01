Grande successo per l’ottava edizione del concorso fotografico “Il mare e la sua gente”

Written by Redazione• 1:22 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa

MARINA DI PISA – L’ottava edizione del concorso fotografico estivo Marina di Pisa, “Il mare e la sua gente”, organizzato dall’Associazione Culturale Photo Experience in collaborazione con la Farmacia Benini di Marina di Pisa e la Pro Loco del Litorale pisano ha visto un grande successo con 143 partecipanti.

di Andrea Bartelloni

La manifestazione è in continua crescita a testimonianza che l’amore e la passione per la fotografia e per Marina di Pisa crescono con grande piacere per gli organizzatori. La Pro loco ha sostenuto e ottenuto anche per l’edizione 2026 che l’evento fosse inserito nel calendario di Marenia 2026 e incluso tra gli eventi più significativi della stagione. Per la Pro loco Litorale pisano erano presenti Luigi Zucchelli presidente, Antonio Farnesi, vice presidente e coordinatore del progetto, Virginia Mancini vice presidente e anche il consigliere Alessia Trovato responsabile del progetto del premio letterario “Delfino Giovani”.

Il presidente ha sottolineato tra gli altri i prossimi appuntamenti organizzati da Pro loco che chiudono Marenia: 18 settembre conferenza su Epidemiologia ambientale al Barrino e la premiazione della XXIV edizione del “Premio letterario il Delfino” sabato 26 settembre al Grand Hotel Golf di Tirrenia.

La soddisfazione per il successo di questa edizione negli interventi, sia del presidente Luigi Zucchelli, di Antonio Farnesi e di Virginia Mancini presenti assieme a Nicola Giglioni della farmacia Benini. Centoquarantatre foto che sono state suddivise in quattro categorie: bagni del Litorale, foto da drone, Under 16 e premio giuria popolare e nella categoria Bagni del litorale ha vinto “Quanti ricordi…” di Maria Grazia Ceccanti con la foto di una coppia di anziani ritratti di spalle sotto due ombrelloni, davanti alla scogliera: il bagno come luogo di una vita con gli ombrelloni che fanno da cornice naturale.

Nella nuova categoria Drone, volando su Marina ha vinto “Marina dance” di Sebastiano Cuce. Immortala Marina di Pisa in una luce particolare: la piazza Baleari, il luna park, i pennelli e la curva della costa in una ripresa aerea notturna difficile e ben risolta. Nella categoria Under 16 vince “Sorseggiando…” di Alessia Giglioni. In un’unica inquadratura una ragazza in uno stabilimento balneare, le file di ombrelloni, l’orizzonte. Controluce dorato pulito con linee della pergola che incorniciano e il soggetto ritratto di spalle.

Premio giuria popolare alla foto più votata nella mostra online sulla pagina Facebook: “Sguardo al libeccio” di Alessandro Ciapini con 123 like.



Ma il clou della serata di domenica 30 agosto in piazza Baleari accanto al Barrino, la premiazione delle foto scelte dalla Giuria di Photo Experience e giudicate in base a criteri compositivi e all’attinenza con il tema del concorso. Al terzo posto: “Nella stessa direzione” di Martina Rosi che ritrae un pescatore seduto sugli scogli e un peschereccio che passa. Entrambi guardano lo stesso mare e vanno nella stessa direzione: “il mare come lavoro e il mare come attesa, uniti nello stesso gesto”. Al secondo posto, “Custodi di legno tra le nevi e il sale” di Luciano Amedei. Un’immagine con i classici retoni di Boccadarno, le Apuane innevate, nuvole e i pescatori su una barca che passa e che rappresentano “i custodi del legno” del titolo. Ottima la resa e la tecnica e efficace l’immagine.



Sul gradino più alto del podio la giuria di Photo Experience ha voluto “La stagione secca” di Rachele Nicolosi che vede in primo piano un uomo che fa la doccia in spiaggia, “il corpo che emerge dietro il masso bianco, al centro la laguna d’acqua bassa che si forma tra i pennelli restituisce il riflesso di due ragazze in costume; in fondo la barriera di massi chiude l’inquadratura. Composizione costruita per piani sovrapposti, con il palo della doccia a fare da asse verticale e i riflessi a raddoppiare la scena; luce piena gestita senza bruciature, colori tenuti. Vince perché è l’unica finalista in cui il tema non è illustrato ma accade: nessuno posa, nessuno guarda l’obiettivo, e in un solo fotogramma stanno tre generazioni, un gesto quotidiano e un luogo riconoscibile. Le altre raccontano il mare di Marina di Pisa; questa racconta chi lo abita”. Le foto sono esposte nei locali della farmacia Benini in via Maiorca per una settimana.

Bellissimi scatti, tantissima partecipazione e in più la mostra Foto Ghirriane “Tra mare e margine” accanto alle venti foto che hanno ottenuto la dignità di stampa ed esposte in piazza.

Last modified: Settembre 1, 2026