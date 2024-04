Grande successo per lo Spettacolo comico a Bientina: 1500 euro il ricavato che andrà a sostegno del reparto di pediatria

Scritto da admin• 12:54 pm• Pisa, Bientina, Cultura, Eventi/Spettacolo

BIENTINA – Grande successo Venerdì 19 Aprile al Teatro di Bientina per lo spettacolo comico organizzato dall’Associazione Insieme per Sognare a cura del Crocchio Goliardi Spensierati dal titolo “Risate in Vernacolo”.

Il ricavato della serata di 1500 euro andrà a sostegno della Ludoteca del reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa per la riattivazione dei servizi Ludici per i piccoli degenti, che da un po’ di tempo sono stati sospesi per mancanza di fondi.

