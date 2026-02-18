Grande successo per la Round Table 76 alla Giornata di Raccolta del Farmaco

Written by admin• 9:26 am• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO- Il 14 febbraio 2026 si è svolta in tutta Italia la Giornata Nazionale della Raccolta del Farmaco, organizzata dal Banco Farmaceutico Onlus.

La Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha partecipato attivamente all’iniziativa, offrendo il proprio supporto presso la Farmacia Comunale 1 di Santa Croce sull’Arno. All’evento era presente anche il Sindaco Roberto Giannoni, che ha voluto testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale e sostenere concretamente l’iniziativa.

La giornata si è conclusa con un risultato estremamente positivo, grazie alla generosità dei cittadini che, nonostante il difficile contesto economico, hanno dimostrato grande sensibilità verso il sociale, contribuendo con la donazione di farmaci destinati alle persone più bisognose.

Last modified: Febbraio 18, 2026