Ente Parco Regionale: “Nomine nel Direttivo del Parco: l’elenco non è deciso dal Presidente”

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’ Ente Parco in risposta a quello de La Città Ecologica.

“L’elenco delle associazioni ambientaliste è definito dalla Comunità del Parco, non dal Presidente”

«Tra i membri del Consiglio Direttivo del Parco, uno viene nominato dal Consiglio Regionale tra i soggetti indicati dalle associazioni ambientaliste. L’elenco di tali associazioni — a cui fa riferimento Pierluigi D’Amico — è predisposto dalla Comunità del Parco e non dal Presidente dell’Ente. La Comunità del Parco — spiega il Presidente dell’Ente Parco, Lorenzo Bani — è un organo istituzionale composto esclusivamente dai Sindaci dei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa e Viareggio, oltre che dai Presidenti delle Province di Pisa e Lucca. Il Presidente dell’Ente Parco non ne fa parte. La procedura seguita è stata la seguente: gli uffici del Parco hanno invitato i Comuni a trasmettere alla Comunità del Parco l’elenco delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio. Sulla base delle segnalazioni ricevute, la Comunità del Parco — presieduta dal Sindaco di Pisa — ha definito l’elenco delle associazioni abilitate a designare i nominativi tra cui il Consiglio Regionale individuerà uno dei membri del futuro Consiglio Direttivo. Si tratta di meccanismi istituzionali e regolamentari che, considerata la competenza dichiarata dal Presidente dell’associazione Città Ecologica, dovrebbero essere ben conosciuti».

