Grande successo per il saggio annuale della Scuola di Musica Gastone Bini

Scritto da admin• 1:06 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Durante l’ultimo fine settimana si è svolto presso l’area concerti di S. Apollinare a Pisa il saggio annuale della Scuola di Musica Gastone Bini.

L’evento era suddiviso in due sessioni: il sabato è stato dedicato ai cantanti della scuola e la domenica agli strumentisti. Le più giovani cantanti sono state due bambine di cinque anni che hanno infiammato il pubblico. Per la seconda volta si è esibito il coro della scuola con “Greensleves,” un brano dai classici, e un brano di Mozart, “Il Concerto nel Pollaio.”

A seguire in scena le tre band: la prima composta da quattro ragazze, le “DPD” , successivamente la volta della band dei ragazzi, gli “Ice Guys” che si sono esibiti in “Zombie” dei Cranberries, al termine del quale hanno letto un loro pensiero sulla pace e contro ogni guerra. Il saggio si è concluso con “Gli Irriducibili”, una band di adulti che si è esibita con due brani dei Beatles. La domenica è stata riservata agli allievi di chitarra, basso, pianoforte, batteria e violino. In questa occasione si sono esibiti bambini di cinque anni che, ancora una volta, hanno emozionato il pubblico. Numerose sono state le esibizioni di allievi in formazioni di due o tre strumentisti, anche con l’accompagnamento di cantanti. Entrambe le serate si sono concluse con una cena, proposta dai gestori del centro S. Apollinare, che ha riunito insegnanti, allievi, genitori e amici a coronamento di un pomeriggio passato insieme

divertendosi ad ascoltare le esibizioni.



Le lezioni, pur rallentando, proseguono per chi desidera mantenere l’esercizio e per chi, approfittando del momento, vuole cimentarsi in un corso serale collettivo di chitarra per adulti principianti che parte dal mese di luglio. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi direttamente alla sede storica in Lungarno Mediceo 35 oppure al numero WhatsApp 338-3983469.

Last modified: Luglio 4, 2024