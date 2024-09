Grande successo per il Gran Premio Pontedera Città dei Motori

Scritto da admin• 10:58 am• Pontedera, Sport

PONTEDERA – Obiettivo centrato. Il secondo Gran Premio Pontedera Città dei Motori bissa il successo del 2023 e si propone come appuntamento fisso annuale del settembre motoristico pontederese.

Lo spettacolo non è mancato nella “Arena Motori” allestita in piazza dei Mercato dove, sabato scorso, le oltre cento vetture iscritte alla competizione hanno gareggiato nel circuito allestito per la prova speciale in notturna del 42esimo Rally di Casciana Terme. Al miglior tempo della prova Speciale di Pontedera è stato assegnato il Gran Premio “Pontedera Città dei Motori” intitolato alla memoria del rallysta pontederese Giovanni Doni. La prova si è dimostrata molto tecnica e difficile ed ha visto come vincitore lo stesso equipaggio, Antonio Rusce e Gabriele Zanni, che poi si è aggiudicato la gara complessiva.

Circa 7mila le presenze stimate. Un pubblico delle grandi occasioni che ha potuto anche ammirare le vetture in un passaggio su Piazza Martiri della Libertà. “Successo di partecipazione e gara avvincente, spettacolo in pista e tanta gente sulle tribune – dicono Mattia Belli, assessore comunale allo sport ed Eugenio Leone, vicepresidente nazionale di Anci Città dei Motori – Pontedera riconferma, per l’ennesima volta, la sua grande tradizione motoristica e la passione di un intero territorio. Da sottolineare, ancora una volta, come ad eventi del genere si accompagnino numeri importanti anche per il settore turistico, non solo di Pontedera ma dell’intera Valdera”.





