Grande successo del convegno sulle Macchine Intelligenti

10:43 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Pontedera

PISA – La robotica e l’intelligenza artificiale. Le applicazioni innovative e le prospettive future. L’integrazione e i riflessi sul territorio. Tutto questo è stato al centro del partecipatissimo convegno, con quasi 200 persone nel pubblico, che si è svolto sabato scorso all’auditorium del Museo Piaggio dal titolo “Macchine intelligenti: Robotica ed intelligenza artificiale in Valdera e dintorni”.

L’iniziativa è stata promossa da Lions Club Pontedera e Distretto 108 Toscana con il fattivo contributo da parte di realtà accademiche e aziende che operano nel settore, quello degli ordini professionali e il patrocinio delle istituzioni, tra cui il Comune di Pontedera.

Un modo per raccontare anche quello che avviene nel “Miglio dell’Innovazione” pontederese. Un unicum a livello europeo, sull’asse di viale Rinaldo Piaggio, che riunisce soggetti che operano nel settore dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento alle imprese.

Tutti temi ben tratteggiati nel corso degli interventi. Nella prima parte Davide Bacciu ( Università di Pisa ) ha introdotto il tema dell’intelligenza artificiale e illustrato come possa essere applicata al trattamento di dati complessi e le implicazioni di queste tecniche in campi quali la robotica e l’Internet of Things. Cesare Stefanini ( Scuola Sant’Anna ) ha illustrato le attività svolte dall’Istituto di biorobotica, sede pontederese della Scuola, che si occupa di ricerca di avanguardia e innovazione nei diversi settori della biorobotica e della bionica. Lucia Pallottino ( Centro Enrico Piaggio ) ha raccontato come un approccio interdisciplinare uomo-machina possa generare soluzioni innovative, migliorando la vita delle persone.

La seconda parte si è aperta con Alessandro Settimi ( Proxima Robotics ) che ha parlato delle recenti innovazioni nell’industria della robotica autonoma con un focus sulle applicazioni per l’automazione industriale e la trasformazione dei processi produttivi, illustrando la sua visione del sistema startup Italia. Francesca Tonini ( Artes 4.0 ) ha illustrato come un Centro di Competenza nazionale ad alta specializzazione sia di importanza strategica nello sviluppo delle tecnologie digitali e della robotica avanzata e collaborativa per l’industria 4.0 e 5.0, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza delle tecnologie digitali abilitanti e le soluzioni di robotica nel tessuto imprenditoriale del territorio. Marta Niccolini ( Yanmar ) ha portato esempi pratici di come la robotica offra soluzioni avanzate di automazione nell’agricoltura, per affrontare sfide cruciali come la scarsità di manodopera e la necessità di maggiore efficienza per le operazioni come semina, raccolta e gestione delle risorse.

Il coordinamento scientifico dell’evento è stato di Cosimo Della Santina (Università Tecnica Delft – Paesi Bassi):”L’intelligenza artificiale è la rivoluzione di questo decennio – ha detto – e organizzare un evento che ne abbia parlato proprio qui a Pontedera è stata una questione di tempi e di luoghi”. L’incontro ha infatti stimolato il dialogo tra tutti gli attori in campo, facendo emergere anche le tante opportunità per il tessuto produttivo locale. Ed è stato un momento importante, ma non unico, per fare conoscere maggiormente la realtà di Pontedera come centro nevralgico dell’innovazione.

Aprile 2, 2025