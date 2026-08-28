Gli Abba Lover ed il Summer Market ad Eliopoli

Written by Redazione• 11:43 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Sarà con la musica degli Abba che sabato 29 Agosto alle ore 22 sul palco di Eliopoli Summer che la tribute Band Abba Lover animerà la notte a Calambrone.

A fine pomeriggio, inoltre, si svolgerà fino a mezzanotte il Summer Market mercatino di qualità organizzato da Che roba associazione e Confesercenti Pisa che animeranno la serata di piazza Antonio Madonna.

Abba lover è una band che da anni canta e suona le canzoni del mitico gruppo svedese a suon di “Mamma mia”, Dancing queen, Gimme gimme gimme, Waterloo, Fernando, Thank you for the music, SOS. Una esplosione di energia, costumi, spettacolo con un sound travolgente. Rivivremo insieme la magia di un epoca d’oro tra glitter, paillettes e lustrini.

La band Abba lover è composta da ben cinque membri e da due vocalist che riescono a interpretare in maniera sublime il clima e l’atmosfera anni 70 della band originaria garantendo uno spettacolo vero e proprio a chi vorrà esserci.

Eliopoli Summer è iniziato il 20 giugno all’insegna della musica con Pianeta Zero e si avvia alla chiusura con gli Abba lover all’insegna del divertimento.

Ricordiamo che lo spettacolo è ad accesso libero e gratuito.

Last modified: Agosto 28, 2026