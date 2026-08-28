Ospedale di Volterra: stanziati quasi 50mila euro per completare la climatizzazione della chirurgia

Written by Redazione• 12:43 pm• Volterra

VOLTERRA – Prosegue il programma di riqualificazione del presidio ospedaliero volterrano: è in fase di affidamento l’intervento che consentirà di completare il sistema di condizionamento e di sostituire gli impianti più datati e meno efficienti nel reparto di chirurgia.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha infatti destinato un investimento di 48.500 euro per il completamento del sistema di climatizzazione del reparto.

L’intervento, attualmente in fase di aggiudicazione e affidamento, consentirà di completare la climatizzazione delle aree di degenza chirurgica e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di miglioramento del comfort ambientale dedicato ai pazienti e agli operatori sanitari.

Il reparto di chirurgia dispone già oggi di due climatizzatori installati negli ambienti strategici per la gestione clinica e assistenziale, oltre che di sistemi di ventilazione a supporto. Il nuovo investimento permetterà di estendere e potenziare la climatizzazione degli spazi anche con la sostituzione dei vecchi sistemi di climatizzazione, risultati ormai obsoleti e caratterizzati da elevati consumi energetici. La scelta dell’Azienda è stata di cogliere l’opportunità offerta dai lavori in corso per installare apparecchiature più moderne, efficienti e sostenibili, in grado di assicurare migliori prestazioni e una maggiore affidabilità nel tempo.

L’investimento si inserisce nel progetto di ammodernamento che sta interessando l’intero ospedale e che comprende interventi sugli impianti tecnologici e importanti lavori di efficientamento energetico dell’edificio. In questo contesto assume particolare rilevanza la realizzazione del cappotto termico, destinato a migliorare in maniera significativa le prestazioni dell’immobile, riducendo le dispersioni di calore durante l’inverno e contribuendo a mantenere condizioni ambientali più confortevoli anche nei mesi estivi.

Con questo intervento l’Azienda USL Toscana nord ovest conferma l’impegno a proseguire nel percorso di valorizzazione dell’ospedale di Volterra, attraverso investimenti mirati che affiancano alla riqualificazione edilizia il progressivo miglioramento delle dotazioni tecnologiche e delle condizioni di comfort delle aree assistenziali.

Last modified: Agosto 28, 2026