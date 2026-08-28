Written by Agosto 28, 2026 11:36 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

“Sunset on Tour”, il gran finale al Bagno degli Americani

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TIRRENIA – Sabato 29 agosto il Bagno degli Americani si prepara a salutare la stagione estiva con l’ultimo appuntamento di “Sunset on Tour”, una serata pensata per chiudere l’estate in grande stile tra aperitivo, musica e festa sulla spiaggia.

L’appuntamento prenderà il via alle 20 con l’Aperitif Time, il momento ideale per iniziare la serata in riva al mare e godersi l’atmosfera del Bagno degli Americani.

Dalle 22.30 spazio invece al Beach Party, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera con la musica di @nologomusic e @fabirag.

Un ultimo appuntamento della stagione all’insegna dell’energia e della voglia di stare insieme, per salutare l’estate con una grande festa sulla spiaggia.

Last modified: Agosto 28, 2026
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