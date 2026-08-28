“Sunset on Tour”, il gran finale al Bagno degli Americani

TIRRENIA – Sabato 29 agosto il Bagno degli Americani si prepara a salutare la stagione estiva con l’ultimo appuntamento di “Sunset on Tour”, una serata pensata per chiudere l’estate in grande stile tra aperitivo, musica e festa sulla spiaggia.
L’appuntamento prenderà il via alle 20 con l’Aperitif Time, il momento ideale per iniziare la serata in riva al mare e godersi l’atmosfera del Bagno degli Americani.
Dalle 22.30 spazio invece al Beach Party, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera con la musica di @nologomusic e @fabirag.
Un ultimo appuntamento della stagione all’insegna dell’energia e della voglia di stare insieme, per salutare l’estate con una grande festa sulla spiaggia.Last modified: Agosto 28, 2026