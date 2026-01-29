Giuseppe Corrado: “Tramoni è un giocatore che serve al Pisa”

Written by admin• 1:05 pm• Pisa SC

PISA – A margine della conferenza stampa di presentazione della partnership con la Banca di Pescia e Cascina il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado si è soffermato a parlare del momento della squadre e di quello che riguarda il calciomercato.

di Giovanni Manenti

“Per quanto concerne la situazione di Tramoni noi non diamo al momento retta alle notizie che, talvolta in modo inconcepibile, emergono su quotidiani anche importanti. E’ un giocatore importante che serve al Pisa. La gara contro il Sassuolo alla luce anche degli altri incontri in programma, potrebbe risultare determinante per poter accorciare il distacco in classifica rispetto alle squadre che ci precedono La speranza – conclude Corrado – è che il precedente dell’anno scorso beneaugurante con il Sassuolo possa ripetersi anche quest’anno“.

