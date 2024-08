Giornata di sport e inclusione sul viale delle Piagge: successo per l’Evento organizzato da Pisa Bocce e Colle Libera Tutti

Scritto da admin• 4:52 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Un’altra splendida giornata di divertimento e gioco si è svolta sul Viale delle Piagge, grazie all’iniziativa di Pisa Bocce e dell’Associazione Colle Libera Tutti. Mercoledì scorso, una cinquantina di persone, tra ragazzi e genitori, hanno partecipato a una giornata di sport e svago dedicata alle bocce.

Il presidente del club pisano, Paolo Duè, recentemente incaricato ufficialmente della gestione dell’area comunale bocce/petanque del Viale delle Piagge, ha espresso la sua soddisfazione: “È stata una giornata piacevole, trascorsa con i ragazzi e i genitori dell’Associazione Colle Libera Tutti presso i campi di petanque dell’ASD Pisa Bocce. Creare momenti di aggregazione e svago è sempre fondamentale, soprattutto per i più giovani. Spero che tutti abbiano passato un bel momento insieme“.

L’ASD Pisa Bocce ha inoltre confermato la propria disponibilità a ripetere iniziative sociali e associative come questa, in collaborazione con tutte le realtà interessate. L’associazione continua a rafforzare il suo ruolo inclusivo e promozionale, anche attraverso il coinvolgimento di un gruppo di ragazzi e genitori della sezione di Pisa dell’Associazione Italiana Down, che si allenano settimanalmente sui campi del Viale delle Piagge.

