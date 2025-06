Gioco del Ponte 2025: le misure straordinarie adottate dal Comune di Pisa

Written by admin• 2:07 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- In occasione del Gioco del Ponte, previsto per sabato 28 giugno, il Comune di Pisa ha adottato misure straordinarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 sarà vietato detenere bevande in contenitori di vetro o alluminio, così come venderle o somministrarle se non all’interno di esercizi pubblici o in aree di pertinenza. Sarà inoltre vietato l’uso di materiali esplodenti, fuochi artificiali, petardi, fumogeni e simili, fatta eccezione per quelli autorizzati e gestiti dal Comune. Non sarà consentito installare impianti di diffusione sonora all’esterno, se non preventivamente autorizzati.

Le aree interessate dal divieto sono i lungarni tra Ponte Solferino e Ponte della Fortezza, incluso il Ponte di Mezzo; in zona nord: via San Francesco, via Buonarroti, via San Lorenzo, via Oberdan, Borgo Stretto, via Rigattieri, piazza Garibaldi e piazza Cairoli; in zona sud: via del Carmine, piazza del Carmine, via San Martino, piazza San Martino, via di Banchi, piazza XX Settembre, piazza Toniolo, via Ceci, via Bovio e Corso Italia.

Sempre sabato 28 giugno, dalle ore 17.00 alle 20.30 (o comunque fino a cessate esigenze), sarà vietato occupare il suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, espositori o altri oggetti mobili nelle vie interessate dal corteo. Le strade coinvolte sono, per la parte di Mezzogiorno: via Gori, via del Carmine, via San Martino, piazza San Martino, via di Banchi e piazza XX Settembre; per la parte di Tramontana: piazza del Pozzetto, Borgo Stretto, via Mercanti, via Cavour, piazza Cairoli, lungarno Mediceo, ponte della Fortezza, lungarno Galilei, via Bovio, piazza Toniolo e vallo Bastione San Gallo. In piazza Garibaldi, la rimozione di manufatti dovrà avvenire entro le ore 6.00 del mattino e restare in vigore fino alle 20.30. Sono esclusi dal divieto dehors, pedane non rimovibili e cantieri edili regolarmente autorizzati.

Sarà inoltre sospesa ogni concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata da S.E.Pi. S.p.A. nelle aree interessate, con le stesse eccezioni. Biciclette e monopattini a noleggio, insieme alle relative postazioni, dovranno essere rimossi, e la circolazione sarà vietata lungo tutti i Lungarni tra Ponte della Cittadella e Ponte della Fortezza e nelle strade adiacenti.

Infine, dalle ore 15.00 e fino al termine della manifestazione, sarà interdetto il transito veicolare e pedonale (ad eccezione dei mezzi di soccorso) in via di Banchi all’altezza del Caffè Siena, in piazza XX Settembre e in piazza Garibaldi.

