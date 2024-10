Gianna Billeri celebra 25 anni di insegnamento alla Scuola dell’infanzia ‘Beata Diana Giuntini’

Scritto da admin• 3:24 pm• Cultura, Pisa, Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE – Un importante traguardo per Gianna Billeri, maestra e coordinatrice della Scuola dell’infanzia paritaria “Beata Diana Giuntini,” che ha celebrato 25 anni di insegnamento presso l’istituto.

“Iniziai il mio percorso a 21 anni, emozionata e inesperta, ma con tanta voglia di stare con i bambini,” racconta Billeri. “Col tempo, questa scuola è diventata la mia seconda casa. L’amore per i bambini, la gratitudine delle famiglie e il sostegno delle colleghe mi hanno aiutato a superare le difficoltà e a gioire dei risultati, fino a raggiungere questo traguardo di 25 anni.“

La scuola, fondata nel 1922 a Santa Maria a Monte ha compiuto 100 anni di attività nel 2022 ed è un punto di riferimento per le famiglie del territorio. Attualmente accoglie 70 bambini dai 3 ai 6 anni. Dopo una lunga gestione delle Suore Francescane, la scuola è ora affidata a insegnanti laiche ed è gestita dal gruppo Scuole per Crescere in collaborazione con la Parrocchia.

