Furti in aumento in Toscana: Pisa tra le province più colpite, cresce la preoccupazione per la sicurezza domestica

PISA – Nel 2023, la Toscana ha registrato 14.091 furti, con un tasso di 38,4 furti ogni 10.000 abitanti, un valore superiore di 13,4 punti rispetto alla media nazionale, posizionandosi tra le regioni più colpite d’Italia.

In particolare, si segnala un aumento del 21,1% dei furti in abitazione rispetto all’anno precedente. Le province di Pisa, Firenze e Lucca emergono come le più colpite a livello nazionale. L’Indice di Sicurezza Domestica colloca la regione al quattordicesimo posto, con un punteggio di 98,7, inferiore alla media nazionale, a indicare una vulnerabilità significativa delle abitazioni.

Questi dati emergono dalla terza edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, condotto con il supporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno. Secondo l’Osservatorio, il furto in casa è il crimine che maggiormente preoccupa gli italiani, con il 48% della popolazione che lo considera la principale causa di inquietudine.

L’Indice di Sicurezza Domestica segnala un peggioramento significativo in Toscana, che scivola al 14° posto, perdendo 7 posizioni rispetto al 2022, con un punteggio di 98,7, inferiore alla media italiana.

L’Osservatorio Censis-Verisure evidenzia una crescente consapevolezza tra i cittadini sulla necessità di sicurezza. L’89,2% degli italiani considera fondamentale la sicurezza domestica, e oltre il 50% prevede di investire in sistemi di protezione nei prossimi anni. Il 64,7% degli italiani considera indispensabile un sistema di allarme integrato, mentre cresce anche la richiesta di dispositivi per la sicurezza personale.

