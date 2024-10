“Fumetti & Popcorn Kids”: gli appuntamenti di fine ottobre e novembre

Scritto da admin• 8:33 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Tutto pronto al Cineclub Arsenale di Pisa per i nuovi laboratori creativi e i film d’animazione a ingresso gratuito di Fumetti & Popcorn Kids (27 ottobre, 10 e 17 novembre), un progetto nato all’interno della rassegna Fumetti & Popcorn, che attraverso omaggi, proiezioni e incontri con grandi maestri e giovani talenti, esplora il connubio tra fumetto e cinema.

Apertura sempre di domenica alle 10 con la colazione offerta da Sezione Soci Coop Pisa. In occasione della decima edizione della rassegna diretta da Alessandra Ioalè e dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, il Cineclub Arsenale organizza fino a novembre tanti momenti dedicati all’illustrazione e al cinema per i più piccini, per favorire la conoscenza di cinema e del fumetto fra bambini e bambine dai 6 anni in su.

Dopo il successo del primo evento, che la scorsa domenica ha visto protagonista il fumettista Lorenzo Mò con il suo fumetto Gabotteo & Palloncino contro il terribile professor Hamburger, il prossimo incontro, già al completo nelle prenotazioni, andrà in scena domenica 27 ottobre con un laboratorio a cura dell’illustratrice Daniela Sbrana seguito da Momo alla conquista del tempo di Enzo D’Alò. In calendario per il 10 novembrel’appuntamento con ospite il fumettista Joshua Held e per il 17 novembre quello con ospite la fumettista Alice Milani (info e prenotazioni: arsenale@arsenalecinema.com).

L’edizione 2024 di Fumetti & Popcorn è realizzata con il contributo di Fondazione Pisa e UniCoopFirenze, in collaborazione con Palazzo Blu, Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere dell’Università di Pisa, Fondazione Tuono Pettinato, Istituto Confucio di Pisa, Sezione Soci Coop Pisa, LuPi – Associazione dei Lucani a Pisa e Libreria Ghibellina.

