Frosinone – Pisa 1-0. Un’autorete di Canestrelli decide il match. Nerazzurri estromessi dalla Coppa Italia

PISA – Prima gara ufficiale della stagione per il Pisa allo Stirpe nei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa contro il Frosinone neopromosso in serie A. I ciociari vincono di misura. A decidere un autorete di Canestrelli. Male in avvio la squadra di Aquilani alza il ritmo in corso di partita, disputa un buon secondo, ma non riesce a far male alla formazione di Di Francesco.



di Antonio Tognoli

PRE GARA. Pisa in campo con il 4-4-2. Davanti a Nicolas ci sono Canestrelli e Leverbe con Hermannsson e Beruatto esterni. Centrocampo formato da Nagy, e Marin con D’Alessandro e Tramoni padroni degli esterni. Davanti spazio a Torregrossa e Moreo. Non ci sono Barbieri squalificato e Caracciolo infortunato. 4-3-3 confermato per il Frosinone. Davanti a Turati ci sono Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza. Centrocampo a tre con l’ex Pisa Mazzitelli, Gelli e Harroui. Tridente offensivo con Baez, Borrelli e Caso che recupera all’ultimo momento.



PRIMO TEMPO. Inizia male il Pisa in campo con la seconda maglia. Nicolas salva subito sul diagonale di Borrelli. Al 6’ su una grande giocata di Caso da sinistra Canestrelli devia nella propria porta. Frosinone già in vantaggio: 1-0. La risposta del Pisa è in una conclusione di Nagy dai 22 metri, palla di poco alta sopra la traversa. La squadra di Aquilani ci prova ancora con Tramoni che al momento di calciare si allunga la sfera e Turati blocca a terra. È del Frosinone però la palla del raddoppio con ancora una grande giocata di Caso: il suo tiro però è deviato in angolo da uno strepitoso Nicolas. Ancora Caso a due minuti dalla fine della prima frazione è protagonista di una grande azione. La palla però termina in corner. La prima frazione si chiude dopo due minuti di recupero sull’1-0 per il Frosinone.

SECONDO TEMPO. Non cambia niente Aquiliani ad inizio ripresa nella formazione del primo tempo, così come Di Francesco. Il Pisa è più coraggioso e propositivo. Tramoni ci prova subito su imbeccata di Torregrossa, palla sull’eterno della rete. Poco dopo ancora Tramoni ci prova dalla distanza, palla alta. Il Frosinone risponde con un traversone di Caso. Al 15’ ancora Pisa pericoloso con l’apertura di Torregrossa per D’Alessandro il quale scende sulla fascia lascia partire un cross da destra per la testa di Tramoni, con palla che termina sul fondo. Peccato perché Tramoni nell’occasione toglie la sfera dalla disponibilità di Moreo che era meglio piazzato. Match equilibrato, rapido e divertente. Le squadre sono molto lunghe e si va da una parte all’altra. Doppio cambio per il Frosinone al minuto 65: dentro i due nuovi arrivi Cuni dal Bayern Monaco e il georgiano Kvernaze, al posto di Borrelli e Caso. Buona riconquista del Pisa al minuto 68 con Moreo che da sinistra lascia partire un cross per la testa di Tramoni che viene anticipato in mezzo all’area. Primi tre cambi per Aquilani: Arena rileva D’Alessandro, Veloso entra al posto di Nagy, mentre Touré rileva Torregrossa. Al minuto 83 Tramoni cerca Moreo, ma il suo cross è troppo lungo e tagliato. Il Frosinone ha la possibilità di raddoppiare con un tiro del nuovo entrato Kvernaze respinto da Nicolas sul quale Garritano prova il tap-in salvato sulla linea da Leverbe. Finale caparbio del Pisa che con Lisandru Tramoni sfiora il pareggio con un pallonetto che però termina alto sopra la traversa. Dopo quattro minuti di recupero vince il Frosinone, ma nella ripresa si è potuto notare un buon Pisa il che lascia ben sperare in vista dell’avvio del campionato.



FROSINONE – PISA 1-0

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez (73’ Garritano), Borrelli (65’ Cuni), Caso (65’ Kvernaze). All. Eusebio Di Francesco

PISA (4-4-2): Nicolas; Hermannsson (89’ L. Tramoni) Canestrelli, Leverbe, Beruatto; D’Alessandro (73’ Arena), Nagy (73’ Veloso), Marin, M. Tramoni; Torregrossa (73’ Touré), Moreo (89’ Masucci). All. Alberto Aquilani

ARBITRO: Ghersini della sezione di Genova

RETI: 6’ Aut. Canestrelli (F)

NOTE: Ammoniti: Romagnoli (F), Hermannsson (P), Monterisi (G), Tramoni (P). Rec pt 2’, st 4’.

