Duecento tifosi accompagnano il Pisa allo Stirpe con cori e incitamento

Scritto da Antonio Tognoli• 8:40 pm• Pisa SC

FROSINONE – Tifo pisano presente al “Benito Stirpe” in buon numero, circa 200, per la gara di “Coppa Italia Frecciarossa” contro il Frosinone.

di Maurizio Ficeli



Non era una presenza scontata visto il giorno feriale, ma il tifo nerazzurro non conosce ostacoli di sorta. Presenti i gruppi della Nord, con tanto di bandieroni che hanno creato bel colpo d’occhio, beccandosi ogni tanto o la tifoseria locale, con cui non è mai corso buon sangue, soprattutto per motivi politici.



Come Club organizzati presente un solo pullman, quello del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, ma anche il Centro di Coordinamento di Liana Bandini ed altri supporters, si sono organizzati con mezzi propri in una giornata annuvolata con una leggera pioggerellina prima della gara, mentre poi è uscito un bel sole.



E la rumba del tifo comincia poderosa “Siamo qui per te, devi vincere”. Il Pisa ce la mette tutta, ma va in svantaggio, i cori vanno avanti imperterriti “Forza Ragazzi non vi lasceremo mai, la Nord è qui con voi”. I bandieroni garriscono al vento ed il popolo nerazzurro canta: “Sempre insieme a te, Pisa Sporting Club”. I tifosi ci credono “Facci un gol, forza dai magico Pisa, facci un goool”. seguito da “Facci un gol sotto la curva. Un buon Pisa malgrado sia un cantiere aperto e i supporters nerazzurri lo percepiscono in pieno.



Si va al riposo in svantaggio. Inizia la ripresa e i gruppi della Nord cantano “Ultras liberi coro dedicato a coloro che sono sotto daspo, seguito da “Ale forza Pisa alé, forza neroblu, neroblu!”.

Tramoni insidia la porta avversaria, ma il tiro finisce all’esterno della rete, ma i decibel del tifo aumentano “forza Pisa facci un gol”. Il risultato comunque non si schioda dal vantaggio per i padroni di casa, ma il sostegno al team di mister Aquilani va avanti “canto perché tu sei l’amore più grande che c’è, combattero e lotterò, ora è per sempre al tuo fianco sarò “.

I tifosi di casa urlano ai pisani: “come Livorno, voi siete come Livorno”, coro ormai ripetitivo che non fa più effetto. Il Pisa prova ad agguantare il pareggio, gli inserimenti di Arena e Veloso danno verve alla squadra, ma il risultato non cambia. Se si considera il pronostico sfavorevole ed il fatto che il Pisa è un cantiere aperto, bisogna aver fiducia ed essere soddisfatti. Come l’hanno i tifosi che alla fine hanno applaudito la squadra che è andata sotto il loro settore a salutarli. La fiducia verso i propri beniamini c’è, come sempre, ed è grandissimo, ma con un ammonimento “Chi non lotta, via da questa città”.

Condividi la notizia:

Last modified: Agosto 11, 2023