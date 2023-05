Francesco Auriemma è il nuovo sindaco di Montecatini Val di Cecina

Scritto da admin• 5:42 pm• Montecatini Val di Cecina

Montecatini Val di Cecina – Il nuovo sindaco di Montecatini Val di Cecina è Francesco Auriemma con la lista Civica Montecatini vede il futuro. Auriemma sbanca con tre preferenze su quattro.

Auriemma ha vinto con il 76,23% dei voti (728 preferenze). La nuova maggioranza potrà contare su sette seggi in Consiglio comunale.

Il dato definitivo dei cittadini che hanno espresso il voto segnala un’affluenza del 70,80%, di quasi cinque punti percentuali superiore a quella registrata nel 2018 (65,90%).

Il ‘Centrosinistra per il comune di Montecatini’ aveva scelto Nadia Giannelli che si è attesta intorno al 22 per cento, mentre Giovannini si ferma addirittura al 2 per cento.

Last modified: Maggio 15, 2023