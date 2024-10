Formazione in Medicina Subacquea e Iperbarica: iscrizioni aperte per il Master “Piergiorgio Data”

Scritto da admin• 10:03 pm• Pisa, Salute

PISA – Investire nella formazione di medici e infermieri specializzati in medicina subacquea e iperbarica è cruciale per salvare vite e migliorare l’assistenza sanitaria, specialmente per pazienti affetti da avvelenamento da monossido di carbonio o coinvolti in incidenti subacquei.

Fino al 18 novembre 2024 sono aperte le iscrizioni per la decima edizione del Master in Medicina Subacquea e Iperbarica “Piergiorgio Data”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Il master, di durata biennale, offre una formazione approfondita e multidisciplinare, preparando i partecipanti a condurre studi innovativi e a gestire emergenze in ambienti estremi.

Secondo Vincenzo Lionetti, direttore del master, l’avvelenamento da monossido di carbonio e gli incidenti subacquei causano migliaia di ricoveri e decessi ogni anno, evidenziando l’urgenza di una maggiore diffusione della terapia iperbarica e del personale specializzato. Lionetti sottolinea inoltre l’importanza di una strategia di prevenzione efficace e la necessità di garantire la presenza di strutture adeguate in tutti i presidi sanitari. La medicina subacquea e iperbarica è una disciplina complementare che può arricchire diverse specialità mediche e un corso per infermieri è già in programma.

Last modified: Ottobre 5, 2024