Filippo Inzaghi: “Tre punti importanti in un campo dove nessuno aveva vinto fino ad ora. Contro il Bari prepariamo una bella bolgia”

Pisa SC

PISA – Al termine della gara del “Danilo Martelli” dove il Pisa ha battuto il Mantova per 3 a 2 ecco l’analisi a caldo di Mister Filippo Inzaghi che commenta così il successo della propria squadra

di Maurizio Ficeli

“Siamo contenti, anche se abbiamo sofferto troppo per quello che abbiamo dato, dobbiamo crescere, abbiamo fatto venti minuti straordinari, ma abbiamo conquistato tre punti importanti in un campo dove non aveva ancora vinto nessuno. Nel primo tempo abbiamo avuto la palla del 3-0 e le partite dobbiamo cercare di chiuderle Bisogna lavorare sulla gestione delle forze. Dedico la vittoria ai tifosi che non sono potuti venire a Mantova. Prepariamo una bella bolgia nella prossima gara di venerdì contro il Bari. Faccio un elogio anche ai giocatori subentrati. Se siamo in questa posizione di classifica è perchè ce lo siamo meritati. Sarà bello condividerlo con il nostro pubblico contro il Bari”.

