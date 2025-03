Filippo Inzaghi: “Sono molto contento della squadra e delle risposte che mi ha dato”

Written by Antonio Tognoli• 7:26 pm• Pisa SC

PISA – A fine gara a commentare la partita dei suoi arriva un Filippo Inzaghi soddisfatto della prova dei suoi ragazzi.

“Ero molto tranquillo su quello che poteva essere oggi. Abbiamo preso come al solito gol al primo tiro in porta. Nella ripresa siamo partiti forte e sono molto contento della squadra e delle risposte che mi ha dato. Dobbiamo continuare a giocare alto e a fare pressing. Ci tenevamo a vincere per i nostri tifosi dopo due sconfitte a Sassuolo e La Spezia che non avevamo meritato. Abbiamo chiuso il girone di andata a più due adesso siamo a più cinque, quindi vuol dire due abbiamo fatto meglio. Oggi i gol potevano essere di più, abbiamo creato tanto ed avuto difficoltà solo dopo il loro pareggio per venti minuti. Ma siamo umani e questo può succedere”.

Inzaghi parla poi dei singoli: “Sernicola è stato bravo, ha dimostrato a tutti perché lo abbiamo voluto qui. Morutan meritava di giocare dall’inizio anche se Meister veniva da un gol a La Spezia. Nel primo tempo lo abbiamo cercato poco, nella ripresa è stato molto bravo. Castellini, Solbakken e Arena meriterebbero di giocare di più, ma avranno il suo spazio da qui alla fine. Sono molto contento per Morutan e Angori che sono stati convocati in nazionale”.



Sul Mantova dice: “Il Mantova ha fatto grandi cose nel girone di andata. Nel Mantova ho il Ds Botturi con cui ho lavorato e credo che con Possanzini possa arrivare alla salvezza. Io ne sarei molto felice”

