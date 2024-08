Buon compleanno ad Alessandro Arena

Scritto da admin• 11:30 am• Pisa SC

PISA – Oggi sabato 3 agosto festeggia il compleanno una pedina importante della squadra allenata da mister Pippo Inzaghi. Stiamo parlando di Alessandro Arena, attaccante, giunto lo scorso anno all’ombra della Torre Pendente, che compie 24 anni essendo nato a Marina di Ragusa il 3 agosto 2000.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al calciatore di origine sicula i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

