Filippo Inzaghi: “I ragazzi non devono sentire nessuna pressione, sono convinto che faremo bene”

Written by admin• 6:54 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida contro la Salernitana il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi parla davanti a microfoni e taccuini.

di Giovanni Manenti

SULLA SALERNITANA. “Breda sta facendo molto bene, la Salernitana si è rinforzata specie con l’innesto di Cerri, ragion per cui mi attendo una bella partita, sperando che i ragazzi confermino quanto di buono hanno fatto nelle ultime giornate sotto il profilo dell’impegno del pressing e della volontà”.

SUGLI ASSENTI. “Contro la Salernitana mancheranno solo Tramoni infortunato e Caracciolo squalificato, anche se Tramoni speriamo di recuperarlo per Palermo”.

NO ALLE PRESSIONI. “I ragazzi non devono sentire pressioni di alcun tipo, poiché non eravamo noi a dover vincere il campionato, dobbiamo essere contenti di quanto abbiamo fatto fino ad ora perché ce lo siamo meritato con il lavoro e sono convinto che anche domani faremo molto bene”.

SUI NUOVI ARRIVATI. “Sono contento per gli acquisti che la società ha ufficializzato con Sermicola che può giocare alternativamente a destra o a sinistra, mentre Solbakken è un centrocampista che ci darà una grossa mano, anche se dovrà ambientarsi rispetto a Sernicola che già conosce la categoria”.

LA COPPIA LIND-MEISTER. “Almeno dall’inizio non prevedo un utilizzo contemporaneo di Lind e Meister, in quanto il primo è un centravanti e non ritengo di variare il suo ruolo, i due a potrebberl forse giocare assieme a seconda di come si mette la partita”.

SU MORUTAN. “Su Morutan mi tocca ripetermi, nel senso che è da un anno che Morutan non gioca e devo essere attento nell’utilizzarlo, anche se già a Catanzaro lo volevo inserire e penso che contro la Salernitana possa giocare negli ultimi venti minuti”.





Last modified: Gennaio 25, 2025