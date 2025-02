Filippo Inzaghi: “Dovremo giocare senza farci condizionare dalla sconfitta di sabato scorso”

Written by admin• 8:11 pm• Pisa SC



PISA – Mister Filippo Inzaghi ha presentato incontrando i giornalisti la gara tra Cesena e Pisa in programma domenica 16 febbraio all’Orogel Dino Manuzzi.



SULLA SCONFITTA. COL CITTADELLA. “La squadra arriva bene a questa partita dopo aver rivisto la gara con il Cittadella, che ci ha penalizzato oltre i nostri demeriti, consapevoli che stiamo facendo cose straordinarie, come ci ha ricordato il Direttore Vaira martedì alla ripresa degli allenamenti, rispetto a quanto potevamo prevedere a Bormio, ragion per cui dobbiamo essere sereni e guardare con fiducia alle prossime gare”.

SU TRAMONI. “Tramoni rientra pur non avendo i 90′ nelle gambe, deciderò se schierarlo dall’inizio o a partita in corso, mentre per la sostituzione di Lind l’opzione è fra Meister e Moreo, che l’ha già fatto con me a Brescia”.

SULLA DIFESA. “Sono molto contento che in questo inizio di girone di ritorno la difesa abbia trovato una maggiore compattezza e sono convinto che subire poche reti sia determinate nella fase conclusiva del campionato, mentre non mi preoccupo troppo dell’attacco, anche perché se abbiamo segnato meno in queste ultime giornate dipende anche dal fatto che abbiamo avuto assenze importanti”.

SUL CESENA. “Conosciamo bene la forza del Cesena, come ho detto anche in occasione della gara di andata stimo molto il tecnico Mignani, con in più il fatto di giocare in un ambiente molto caldo, ma noi non dovremo farci condizionare né dalla sconfitta di sabato così come dal giocare per ultimi, in quanto siamo padroni del nostro futuro e, come sempre, dovrà scendere in campo il miglior Pisa per fare risultato”.

SU MEISTER. “Per quanto concerne i singoli, Meister è essenzialmente una prima punta, anche se può svariare lungo l’asse dell’attacco, con lui bisogna avere un pò di pazienza come è avvenuto con Lind quando si è presentato in ritiro”.

SU CASTELLINI. “Riguardo a Castellini, confermo quanto da lui dichiarato, ovvero che può ricoprire tutti e cinque i ruoli difensivi compresi gli esterni di centrocampo, la sua posizione migliore è quella nel trio difensivo, dove può essere alternativamente impiegato sia a destra che a sinistra”.

