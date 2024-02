Festeggiati cinque anni di partnership tra Pisa Sporting Club e PharmaNutra

Scritto da admin• 5:56 pm• Pisa SC

PISA – Cinque anni di partnership fra il Pisa Sporting Club e la PHARMANUTRA Spa sono stati celebrati lunedì 5 febbraio presso la Sede societaria di quest’ultima posta in via Campodavolo, con una cerimonia alla quale ha partecipato l’intero organico – Presidente Giuseppe Corrado Responsabile Commerciale Maurizio Aceto, Staff Tecnico e giocatori – della Società calcistica della nostra città, divenendo la stessa l’occasione per visitare la struttura di un’azienda che, ricordiamo, è specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli ed articolazioni.

di Giovanni Manenti

A fare gli onori di casa, i fratelli Andrea e Roberto Lacorte, ovvero i fondatori della Società e rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della medesima, i quali hanno intrattenuto la platea, composta oltre che dal Pisa Sc anche dai dipendenti della PHARMANUTRA, narrando le rispettive esperienze anche in ambito sportivo, in special modo nel settore dei motori e della vela, per poi lasciare la parola all’Amministratore esecutivo Carlo Volpi, il quale detiene in azienda lo specifico ruolo di seguire la sponsorizzazione del marchio CETILAR presso diverse realtà nazionali, pur avendo incentrato la propria collaborazione in particolar modo verso il Pisa Sc dopo aver abbandonato quella verso il Parma Calcio.

E’ stata quindi la volta del Presidente del Pisa Giuseppe Corrado evidenziare quali siano i rapporti di reciproca stima e collaborazione fra le due Società, il tutto improntato ad una sempre maggiore sinergia per consolidare i già ottimi risultati raggiunti e con la previsione (nonché speranza …) di poter quanto prima festeggiare la tanto attesa Promozione del Club nella Massima Serie, un augurio condiviso anche dal Tecnico Alberto Aquilani e dai due giocatori più rappresentativi, ovvero Antonio Caracciolo e Gaetano masucci, prima delle foto di rito e dono di maglie e far sì che i giocatori si mettessero a disposizione dei presenti per firmare autografi su delle cartoline all’occorrenza preparate.

L’importanza della giornata è stata sottolineata dall’Amministratore Delegato Roberto Lacorte, sottolineando: “Quest’oggi si festeggia un traguardo importante che va a testimoniare quanto stretto sia il rapporto tra la nostra azienda e le realtà calcistica d’eccellenza rappresentata dal Pisa Calcio, per quello che io considero un coinvolgimento di passione, d’amore, ma anche di responsabilità nel condividere l’avventura della squadra che vale tantissimo, ragion per cui ci sentiamo orgogliosi di far parte di questa grande Famiglia. In questi cinque anni di partnership“, prosegue l’Amministratore Delegato, “abbiamo peraltro potuto registrare una crescita comune di entrambe le rispettive realtà, così che il miglioramento dal punto di vista sportivo non può che significare puntare alla Massima Serie, obiettivo non semplice in quanto la strada è complessa come in tutte le attività sportive al massimo livello, ritenendo peraltro che nel Pisa sussistano tutte le condizioni affinché una tale speranza possa quanto prima avverarsi. In tale ottica“, conclude Roberto Lacorte, “stiamo lavorando con il Presidente Giuseppe Corrado per potenziare la nostra collaborazione avendo riferimento non solo alla parte strettamente sportiva, ma estendendola a tutto ciò che il Pisa Calcio è in grado di coinvolgere nell’ambito del territorio cittadino e provinciale“.

Nel proprio intervento, il Presidente Giuseppe Corrado ha tenuto a ricordare: “Quando è nato il progetto di collaborazione con PHARMANUTRA ci siamo prefissi il compito di ridare dignità ad una squadra che deve essere in grado di rappresentare una città importante e conosciuta in tutto il Mondo, e per esserne degna l’obiettivo non poteva che essere quello di raggiungere i massimi livelli ed attualmente ci troviamo a disputare un Torneo come quello Cadetto che non è altro che il limbo dove chi ha progettualità ed ambizione prepara il salto verso la Serie A, ragion per cui lo scopo primario è quello di creare le premesse affinché la Promozione nella Massima Divisione ne divenga una logica conseguenza. Ecco pertanto, conclude il Presidente Corrado, come tale ambizione sia stata condivisa dal marchio CETILAR, che ha creato dal nulla ipotesi di prodotti ed iniziative nel Mondo sanitario ed è arrivato a risultati stratosferici, il che la dice lunga sia sulla lungimiranza dei Fratelli Lacorte che sulle capacità di guardare oltre, in quanto chi pensa ad una Sede come quella in cui ci troviamo stamattina dimostra capacità gestionale e di sapersi proporre per il futuro, ma altresì amore per il territorio e per la gente che vi lavora, così che ritengo che tali caratteristiche debbano essere mutuate nella nostra realtà sportiva, in modo da cercare di essere degni di questo sponsor che ci lusinga e del quale andiamo fieri nonché orgogliosi di esporne il marchio nel corso della stagione, fiducioso che questa partnership ci potrà consentire di raggiungere l’obiettivo prefissato“.

Condividi la notizia:

Last modified: Febbraio 5, 2024