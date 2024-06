Festa del Donatore: i bambini di Calcinaia presentano i Lavori del Progetto “Missione Globulo Rosso”

Scritto da admin• 2:48 pm• Calcinaia, Attualità

CALCINAIA – In occasione della festa del donatore, sono stati esposti nell’atrio dell’ospedale Lotti i lavori realizzati dai bambini dell’istituto comprensivo “M.L. King” di Calcinaia, parte del progetto “Missione Globulo Rosso”. Il progetto, giunto alla quarta edizione, ha coinvolto 108 bambini delle quinte classi e 16 insegnanti, ed è stato ideato per sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue.

La responsabile del reparto di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Pontedera-Volterra, Danila Pappalardo, ha sottolineato l’importanza di educare i giovani al valore del dono e della solidarietà, gettando le basi per una nuova generazione di donatori consapevoli e responsabili.

Chiunque in buona salute, tra i 18 e i 65 anni e con un peso superiore ai 50 kg, può donare sangue. I lavoratori dipendenti hanno diritto a una giornata di riposo retribuita. I nuovi donatori devono effettuare un colloquio e esami di controllo pre-donazione, una pratica nota come “donazione differita”, per garantire la sicurezza trasfusionale e tutelare la salute del donatore.

Last modified: Giugno 17, 2024