“Fashion in Flair – Regalo di Natale”: il 13 e il 14 dicembre alla Leopolda oltre 60 artigiani del Made in Italy

PISA – Nuovo appuntamento a Pisa, il 13 e 14 dicembre, per l’edizione Fashion in Flair – Regalo di Natale. La Stazione Leopolda di Pisa apre le porte a 60 artigiani, provenienti da tutta Italia, per una mostra mercato di artigianato italiano di alta qualità.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pisa, è stata presentata questa mattina a Palazzo Gambacorti, alla presenza di Paolo Pesciatini, assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Pisa, Elisa Bianchi, presidente di RealizziAmo, Ilaria Mari, direttore artistico di Fashion in Flair, Matteo dell’Innocenti, amministratore unico della Patrimonio Pisa, Marco Pasquini, dirigente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Valeria Di Bartolomeo, presidente CIF-Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Sabrina Perondi di Cna Pisa, Alessio Giovarruscio, di Confcommercio provincia di Pisa, Valentina Bertini dell’AIL-Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma di Pisa.

“Dal 13 al 14 dicembre – dichiara l’assessore al commercio e alle attività produttive Paolo Pesciatini – la città ospita una iniziativa che impreziosisce l’atmosfera natalizia. Una esperienza immersiva che esalta il Made in Italy, il lavoro fatto con arte, conoscenza e sapienza manuale. Sarà una narrazione della bellezza e della unione tra estetica ed etica che caratterizza la creatività italiana“.

Tra luci, addobbi e clima di festa, Fashion in Flair – Regalo di Natale, dopo numerosi appuntamenti a Lucca, sceglie per la prima volta la città di Pisa come location ideale per l’edizione natalizia e porta in città una manifestazione, aperta al pubblico, che valorizza l’alto artigianato Made in Italy. La fiera si conferma una vetrina sull’artigianato artistico italiano, tra tradizioni, talenti ed innovazione, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nel mondo dell’artigianato di alta qualità.

Un’attenta selezione di artigiani con prodotti unici creati a mano e pensati per questo specifico momento dell’anno, tante idee regalo ma anche numerose proposte moda per trascorrere le feste natalizie in grande stile.

I 60 artigiani, organizzati in diverse categorie tematiche, saranno i protagonisti pronti ad accogliere il pubblico, a condividere le loro storie e a svelare i segreti delle loro antiche arti.

Due giorni di shopping di qualità, tra oggettistica e decorazioni per la casa: lampade di design fatte di trame e trasparenze, candele e profumatori per ambienti, biancheria per la casa e per la tavola di Natale. Abbigliamento e accessori moda donna, uomo e bambino, per la stagione invernale: guanti e cappelli, borse, pochette e zaini, maglieria in cachemire e abiti dal taglio sartoriale. Bijoux e gioielli unici ed originali, pezzi unici dal design minimalista e geometrico, fino a richiami etnici o bohémien. E per finire, una selezione di prodotti dedicati al benessere e alla cura della persona: dai saponi naturali ai cosmetici ecologici e biologici, dalle acque profumate agli olii essenziali per il corpo.

Tante idee per tutta la famiglia, e anche per i nostri amici a quattro zampe, con una collezione di accessori realizzati a mano in Toscana per chi cerca qualcosa di speciale per il proprio cane.

Non mancherà, ovviamente, uno spazio dedicato al food che permetterà ai visitatori di degustare varie proposte italiane di street food, dalla colazione al pranzo all’aperitivo. Tante idee regalo anche per deliziare il palato come le originali praline di cioccolato artigianale ripiene dei cocktail ppiù amati. Un occhio di riguardo per i golosi che troveranno alla Stazione Leopolda i dolci tipici natalizi come il Panettone o il Pandoro artigianali di pasticceria praline di cioccolato artigianale ripiene dei suoi cocktail più amati.

La formula “ingresso libero” permetterà ai visitatori di fare più visite durante i due giorni e di concedersi più momenti di shopping, uniti a momenti di relax assaporando specialità regionali del food&drink italiano.

Tra le iniziative in programma, l’assegnazione da parte delle istituzioni e delle associazioni di categoria locali, di attestati di riconoscimento alle realtà artigiane che meglio hanno saputo rappresentare, con i loro prodotti, il talento artigianale e la produzione di qualità.

La manifestazione organizzata da RealizziAmo, in collaborazione con Patrimonio Pisa srl, e con la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, è patrocinata dal Comune di Pisa e dalle principali associazioni di categoria locali CNA, Confcommercio e Federalberghi.

Fashion in Flair – Regalo di Natale sostiene AIL Pisa che sarà presente all’interno della manifestazione per raccogliere fondi attraverso la vendita delle stelle di natale.

Sponsor dell’iniziativa: Eschini Auto, Relù Soluzioni per l’Abitare, Bettini Agenti di Assicurazioni e DueEsse Immobiliare che, con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione di Fashion in Flair – Regalo di Natale.

INGRESSO LIBERO

Orario: Sabato 13 e Domenica 14 ore 10.00-19.00

Stazione Leopolda, Via Francesco da Buti 3 – PISA

Informazioni: www.fashioninflair.com

