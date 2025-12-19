Fabio Pisacane: “Mi aspetto un Pisa ben allenato da un collega preparato, ma noi vogliamo i tre punti”

Written by admin• 3:28 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domenica alla Unipol Domus, ore 12:30, fra il Cagliari ed il Pisa match valevole per la 16a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “Cagliaripad”.

di Maurizio Ficeli

Sul Pisa: “Indipendentemente dalla classifica, mi aspetto una squadra allenata bene da un collega preparato come Gilardino. Se non fosse stato per le battute d’arresto, ora sarebbe stata in linea. Facciamo tutto quello che abbiamo preparato perché possiamo creare qualche difficoltà”.

Su Yerry Mina: “Mina è da venerdì che cerca di lavorare in personalizzato, ieri ha fatto quasi tutto l’allenamento con la squadra. Si tratta di un giocatore troppo importante, ognuno ha la sua storia. Ha 7/8 giorni in più di gestione graduale. Oggi è in una condizione migliore sicuramente”.

L’obiettivo: “È assolutamente quello della conquista dei tre punti, è necessario fare poche chiacchiere e continuare sulla scia che abbiamo seguito. Ho una squadra adulta e vaccinata anche se il campo e l’età ci dice altro. Sono ragazzi smaliziati e furbi calcisticamente parlando, sanno l’importanza della gara e io ho fatto conoscere il peso giusto”.

Fabio Pisacane (foto tratta da “Cagliaripad “)

