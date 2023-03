Ex Artale: incontro pubblico per illustrare il piano di recupero dell’area

Scritto da admin• 2:35 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Un incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare il Piano di recupero, di iniziativa privata, del complesso Ex Caserma Artale e raccogliere contributi ed idee utili a migliorare il progetto. E’ quello che si svolgerà lunedì 13 marzo dalle ore 17 presso l’Aula Magna del Polo Didattico Carmignani, in Piazza dei Cavalieri.

All’iniziativa saranno presenti il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli, i tecnici dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Pisa e i progettisti della San Ranieri Srl che hanno elaborato il Piano di recupero dell’area. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le procedure di rilevanza urbanistica e ambientale a cui è soggetto il Piano, nonché l’ipotesi progettuale elaborata dai soggetti proponenti.

«Il progetto di recupero della ex Caserma Artale – dichiara l’assessore all’urbanistica, Massimo Dringoli – è stato elaborato prestando la massima attenzione possibile alle esigenze del quartiere e all’interesse pubblico generale. Nel piano è infatti prevista la realizzazione di un parco ad uso pubblico e la cessione al Comune di un’area nella quale saranno realizzati 60 parcheggi pubblici a raso, che potranno anche essere implementati fino a 100 in un secondo momento. E’ il massimo che come Comune potevamo ottenere, visto che nel 2020 Cassa Depositi e Prestiti ha ceduto l’area ad un soggetto privato. L’incontro di lunedì sarà l’occasione per condividere il progetto con la cittadinanza e raccogliere proposte e suggerimenti utili a migliorarlo. Invito quindi tutti a partecipare all’iniziativa».

La Caserma Artale è situata a nord-ovest della città nel quartiere S. Maria ed occupa l’intero isolato compreso tra via Roma, via Savi, via Nicola Pisano e via Derna. La Caserma, realizzata sul finire del XIX secolo, è inserita in un contesto urbano storicamente significativo, determinato dalla presenza della piazza dei Miracoli, della sede dell’Orto botanico e del complesso ospedaliero di S. Chiara, i cui primi edifici, nati anch’essi sul finire del XIX secolo, sono oggi oggetto di un ampio progetto di recupero urbanistico ed edilizio.

Il progetto preliminare per il recupero dell’area è stato presentato ad inizio 2023, dando così il via al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previsto dalla L.R. 10/2010 e dal D. Lgs n. 152/06.

