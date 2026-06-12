Euro Winners Cup. Il Lenergy Pisa batte (7-5) i padroni di casa del Sótão e accede alle semifinali. Ora il Minsk!

Written by Redazione• 11:07 pm• Pisa, Sport

PISA – Non si ferma la corsa europea del Lenergy Pisa BS, che a Nazaré (Portogallo), supera anche i padroni di casa del Sótão per 7-5 al termine di una sfida spettacolare e ricca di emozioni, conquistando così

l’accesso alle semifinali di Euro Winners Cup, la Champions League del Beach Soccer.

La gara si accende fin dai primi minuti e a rompere l’equilibrio è Coimbra, che sorprende Casapieri con un colpo di testa dalla distanza dalla traiettoria beffarda. La risposta nerazzurra è immediata e porta la firma di Edson Hulk, che ristabilisce la parità direttamente da calcio d’inizio, ma il Sótão torna avanti poco dopo,

ancora con Coimbra, bravo a inserirsi sugli sviluppi di un calcio d’angolo e a trovare il 2-1. Il

Lenergy Pisa non si scompone e trova nuovamente il pareggio grazie a uno dei lanci millimetrici di Casapieri, trasformato in gol da capitan Barsotti con un preciso colpo di testa.

In apertura di secondo periodo arriva la giocata più bella della serata: Alessandro Remedi si coordina alla perfezione e lascia partire uno splendido tiro al volo che si insacca sotto l’incrocio dei pali per il primo vantaggio nerazzurro. I portoghesi reagiscono e a metà frazione Pola firma il 3-3 su tiro libero e la sfida continua a regalare emozioni, perché a due minuti dalla seconda sirena Sciacca devia in rete una rovesciata di Chiky Ardil riportando avanti il Pisa; eppure la risposta del Sótão arriva appena un minuto più tardi con la spettacolare rovesciata di Tiago Légua che vale il 4-4, con cui le due squadre vanno all’ultimo intervallo.

Nel terzo periodo emerge tutta la qualità e la determinazione dei nerazzurri, quindi Hulk si inventa il nuovo

vantaggio liberandosi della marcatura avversaria prima di battere il portiere, poi Bertacca allunga sul 6-4 finalizzando al meglio un assist di Casapieri. Il Sótão prova a riaprire la gara con il tap-in sottoporta di Duarte Vivo, ma nel finale è ancora Bertacca a chiudere definitivamente i conti trasformando un tiro libero a 37 secondi dalla sirena conclusiva e fissando il punteggio sul definitivo 7-5.

Per il Lenergy Pisa BS si tratta della terza qualificazione alle semifinali della competizione europea. I nerazzurri torneranno in campo sabato 13 giugno alle ore 18:30 italiane contro il Minsk, con diretta streaming su Beach Soccer TV e radiocronaca su Punto Radio. Nell’altra semifinale alle ore 15.30 in campo gli svizzeri BSC 54 contro gli israeliani del KQ BSC.

Last modified: Giugno 13, 2026