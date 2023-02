Esposizione di auto storiche e sportive al Bagno Roma di Tirrenia

Scritto da admin• 3:06 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

TIRRENIA – Un grande evento attende il litorale pisano domenica 5 Marzo dalle ore 14.30 alle ore 18, con l’esposizione presso il Bagno Roma di ben 140 auto storiche e sportive. L’evento è a cura di Alessandro Fratini presidente di Pisa Eventi Auto, associazione pisana nata del 2023.

“Abbiamo volutamente organizzato l’evento la domenica e lo abbiamo reso ad ingresso libero per incentivare la partecipazione delle persone – afferma Alessandro Fratini– l’evento avrà un punto fotografico e saranno presenti 140 auto dalla SuperCar. passando per la Ferrari e la Posrche, vetture che hanno fatto la storia del Rally, la Young Timer oltre alle auto della Seconda Guerra Mondiale. Un evento tutto da vivere cha ha già riscontrato un buon successo e che sarà ripetuto a Pisa ed in Provincia ed ha già molte richieste“.

Last modified: Febbraio 10, 2023