Entusiasmo Schlein: a Pisa oltre il 50%

Scritto da admin• 6:43 pm• Pisa, Cultura, Politica

PISA – “Mettiamo in tasca un risultato positivo per il quale ci siamo battuti con passione e determinazione, i numeri della mozione Schlein che abbiamo raccolto in Provincia sono molto positivi e indicativi di un rinnovato entusiasmo del partito”, afferma la senatrice Pd Ylenia Zambito, dopo la fine dei congressi di circolo del Partito democratico in vista della Primarie nazionali del 26 febbraio. In provincia di Pisa la Schlein è riuscita addirittura ad arrivare prima con il 48,2%, superando il 50% nel Comune di Pisa (in alcuni circoli è arrivata oltre il 90%).

“Certo dobbiamo proseguire ed incrementare questa tendenza, forti anche del grande entusiasmo che sta riscuotendo Elly Schlein nel mondo della sinistra, soprattutto tra i più giovani – prosegue -. Abbiamo constatato con piacere il riavvicinamento di persone che non si vedevano da qualche anno nelle sezioni, oltre ad un clima positivo grazie soprattutto ad un programma che mette al centro la lotta contro le diseguaglianze e le discriminazioni, concentrandosi dunque sul fondamentale tema della giustizia sociale, e su come accompagnare tutta la società nella conversione ecologica, come restituire dignità e qualità al lavoro. Il programma di Elly Schlein si rivolge a quella grande quantità di cittadini che ancora stanno subendo l’onda lunga dei problemi sociali generati dalla pandemia e dalla guerra”.

Con le primarie del 26 febbraio si sceglierà la guida nazionale del Pd, ma anche quella della Toscana. “Come candidato segretario regionale scelgo Emiliano Fossi, è una persona molto valida, uno che ha lavorato duramente come Sindaco – ha precisato -. Basti pensare come si è dato da fare sulla vicenda della Gkn, mettendosi in prima linea come amministratore e uomo di sinistra per opporsi alle ingiustizie perpetrate dalla multinazionale contro lavoratori e lavoratrici. Una vicenda che ha una grande carica di significato per tutte e tutti coloro che subiscono ingiustizie sul luogo di lavoro”.

Emiliano Fossi protagonista a Pisa, il prossimo sabato (18 febbraio) alla Stazione Leopolda alle ore 16, per un’iniziativa della mozione Schlein. “Sarà un’ottima occasione per venirlo a sentire dal vivo e, soprattutto – afferma Zambito -, sarà importante che molte persone partecipino alle primarie del 26 febbraio per sostenere Emiliano Fossi segretario regionale e quella che potrebbe essere la prima donna alla guida del PD a livello nazionale: Elly Schlein”.

Last modified: Febbraio 15, 2023