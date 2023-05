Elezioni Comunali Pisa. Conti – Martinelli: sarà ballottaggio

Scritto da admin• 8:46 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Sarà ballottaggio tra Michele Conti Sindaco Uscente e Paolo Martinelli per un piccolo pugno di voti mancanti che non ha concesso al primo cittadino di superare la fatidica soglia del 50% delle preferenze più una.

Complessivamente Conti ha ottenuto più di ventimila voti, circa 3.500 in più del suo principale sfidante del centrosinistra. Le operazioni di spoglio sono procedute a rilento, e soprattutto si è determinato per ore uno stallo su tre sezioni per le quali è stata necessaria un’accurata verifica dei voti con l’intervento dei Carabinieri.

Alla fine sulle 86 sezioni scrutinate il primo cittadino del centrodestra Michele Conti ha chiuso col 49.96 e contro il 41.12 di Paolo Martinelli.

In alcune sezioni però (la 59 a Porta Lucca) e (la 53 al Russoli) è stato chiesto il riconteggio dei voti sulle schede contestate. Si è andati avanti fino a notte inoltrata. Alla fine però sarà ballottaggio.



NEWS IN AGGIORNAMENTO

Last modified: Maggio 16, 2023