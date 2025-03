Elena Meini (Lega): ‘Giani nasconde le criticità della Sanità toscana e ignora la carenza di personale’

Written by admin• 8:54 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini (LEGA).

“Se la Sanità in Toscana è di buon livello, il merito va a chi lavora negli ospedali, non certo a chi la gestisce. Invito il Presidente Giani a venire con me nei Pronto Soccorso per rendersi conto della situazione. Le 77 nuove Case di Comunità rischiano di rimanere scatole vuote a causa della carenza di personale.“

“Il Presidente Giani non delude mai: per lui sembra che vada sempre tutto bene, e quando le cose vanno male, è sempre colpa del Governo nazionale, mai sua o della sua Giunta“, afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale e candidata Presidente della Lega alle prossime elezioni. “La Sanità toscana è ai vertici delle classifiche, non certo per l’abilità di chi la gestisce – anzi, per sanare i bilanci si ricorre ad aumenti fiscali – ma grazie ai professionisti preparati e umani che ci lavorano, nonostante le enormi difficoltà“, prosegue la Consigliera. “Commentare entusiasticamente le graduatorie e poi nascondere deliberatamente le criticità è inaccettabile per un Governatore“, precisa l’esponente leghista. “Comunque, se vuole davvero farsi un’idea della situazione della nostra Sanità, invito Giani a visitare i Pronto Soccorso, non solo delle grandi città, ma anche dei piccoli centri. Forse si renderà conto che, nonostante l’impegno di medici e infermieri, non è ‘tutto oro quello che luccica‘”, sottolinea la rappresentante della Lega. “Infine, sulle tanto decantate nuove Case di Comunità, mi sorge una domanda semplice: chi ci lavorerà, visto l’endemico problema di carenza di personale? Forse dei manichini vestiti da sanitari?“, conclude amaramente Elena Meini.

