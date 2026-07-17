Edoardo Michelozzi a Fauglia nell’82esimo anniversario della Liberazione

Written by Redazione• 12:08 pm• Fauglia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

FAUGLIA – Sabato 18 luglio, alle ore 21:15, Piazza San Lorenzo a Fauglia ospiterà lo spettacolo “Faber, un racconto in musica“, ideato e interpretato dal cantautore Edoardo Michelozzi.

L’evento, in occasione dell’82° anniversario della liberazione di Fauglia, propone un percorso attraverso la produzione di Fabrizio De André, alternando l’esecuzione dei brani a momenti di narrazione. Lontano dalla struttura di un classico concerto tributo, il progetto si sviluppa come un racconto lineare che unisce le ballate sull’impegno civile e la poetica degli ultimi, da La guerra di Piero a La Buona Novella, a riflessioni sulla figura dell’autore genovese.

L’interpretazione è affidata a Edoardo Michelozzi, musicista toscano classe 1996 con all’attivo i lavori discografici Avviso ai Naviganti I e II. Contrabbassista di formazione accademica, Michelozzi unisce lo studio della struttura armonica e degli arrangiamenti a un timbro vocale baritonale che richiama le sonorità del cantautorato degli anni Sessanta e Settanta. La sua rilettura non punta sull’imitazione dell’originale, ma si concentra sulla cura dei testi e su una partitura acustica essenziale. L’appuntamento di sabato a Fauglia, a ingresso libero, si offre come un’occasione per ripercorrere una parte significativa della storia della canzone d’autore italiana.

Last modified: Luglio 17, 2026