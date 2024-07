Ecco la Cetilar Arena. Dopo il rinnovo del connubio ecco la nuova dizione allo stadio

Scritto da admin• 3:41 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC



PISA – Una piacevole novità ha fatto da contorno alla Conferenza Stampa di mercoledì 31 luglio in cui il Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado ha confermato il rinnovo annuale dell’accordo di Partnership con il main sponsor nerazzurro Pharmanutra, rappresentata dall’Amministratore esecutivo Dr. Carlo Volpi ed a cui ha altresi preso parte l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa. A conclusione è stata scoperta la nuova dizione dello Stadio Romeo Anconetani, divenuto da oggi “Cetilar Arena“, quale palese dimostrazione della forza di un connubio fra Società e Sponsor che dura oramai da 5 anni.



Al riguardo, il Presidente Giuseppe Corrado così si è espresso: “Non possiamo che essere orgogliosi del fatto che Pharmanutra abbia deciso di rinnovare con noi, per il quinto anno consecutivo, il proprio ruolo di mainframe sponsor che concerne la maglia, il Centro Sportivo, la fornitura ufficiale di prodotti, una partnership a cui abbiamo voluto aggiungere qualcosa in quanto se lo meritavano per quanto hanno dimostrato in questi anni in termini di fiducia, così che per noi è un fatto importante pensare che in occasione delle nostre partite i cronisti citino la “Cetilar Arena”, a dare ancor più senso ad un’integrazione assoluta fra le due parti. Ritengo altresì – prosegue il Presidente – che la Cetilar Arena possa divenire un punto di riferimento importante per avvenimenti sportivi che potremmo ospitare, soprattutto nell’ottica di coinvolgere i giovani, il che rappresenta uno dei nostri principali obiettivi, facendo sì che tale impostazione possa portare un ritorno importante per il brand anche di Pharmanutra, visto che la stessa è produttrice di integratori molto utilizzati dagli stessi giovani, oltre che di pomate e creme utili per la parte terapeutica. A tal riguardo oltre a ricordare come il Pisa possa altresì vantare un accordo di ben 8 anni per quanto concerne lo sponsor tecnico costituito da una delle più prestigiose aziende internazionali quali Adidas, mi preme sottolineare il ritrovato entusiasmo attorno alla squadra che ho riscontrato nel ritiro di Bormio, in parte derivante dalla presenza di Inzaghi quale allenatore a rappresentare un indubbio richiamo, ma è altresi vero che alla presentazione della maglia la Piazza principale della città ha accolto circa mille persone, così come per l’amichevole con la Pro Patria lo stadio era pieno come poche altre volte si era verificato e nonostante che a Bormio si fossero allenate anche squadre come il Sassuolo ed il Torino, il che deve essere di sprone per iniziare al meglio la nuova stagione che dovrà vederci protagonisti rispetto a quanto avvenuto nella precedente.

Da parte sua, l’Amministratore esecutivo di Pharmanutra Carlo Volpi ha ricordato: “E’ per noi motivo di grande soddisfazione essere quo a confermare un accordo di partnership iniziato 5 anni fa e che si è nel tempo sviluppato in un modo direi naturale visti due aspetti che rappresentano la vera motivazione del nostro atteggiamento, di cui il primo è costituito dal rapporto che la nostra Società vanta con il territorio e che intende coltivare, mentre il secondo è legato alla serietà e professionalità della Dirigenza del Pisa Sc, in merito alla quale siamo in grado di poter fare confronti con altri Club, visto che collaboriamo, quali Medical Partner, con circa 30 Società italiane. Quello che più mi ha colpito in questo quinquennio di connubio con il Pisa, conclude Carlo Volpi, è stata l’identificazione della tifoseria con la propria squadra, seguita con un entusiasmo ed una passionalità che non è riscontrabile in altre realtà di pari dimensioni nel panorama calcistico nazionale, il che costituisce un altro fattore che ha contribuito alla nostra decisione di proseguire assieme al Pisa Sc un percorso che ci auguriamo essere sempre più produttivo per entrambi”.

Presente alla Conferenza Stampa anche L’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa che aggiunge: “È per me un vero piacere essere qui a presenziare al rinnovo di questo significativo accordo di partnership fra due importanti realtà del nostro territorio quali il Pisa Calcio che milita in Serie B ed una Società come Pharmanutra famosa a livello internazionale, come conferma la sua presenza in campo medico anche alle Olimpiadi in corso a Parigi, ragion per cui l’Amministrazione Comunale non può che essere felice di fare da collante a questo rapporto di collaborazione, cogliendo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo in vista della stagione che sta per iniziare”.

