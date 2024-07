Doppia riqualificazione dei lastricati nel centro storico di Pisa

Scritto da admin• 4:43 pm• Pisa, Attualità

PISA – Una doppia riqualificazione per complessivi 3.2 milioni di euro sta giungendo alla sua completa definizione, interessando il centro storico cittadino ed avente per oggetto lavori inerenti i lastricati nel tratto che porta da Piazza dei Cavalieri a via Santa Maria – finanziati con 1,5milioni di euro attraverso l’utilizzo di Fondi PNRR – e che sono giunti a conclusione, oltre ad analoghi interventi per 1,7milioni di euro relativi sia a lastricati che a marciapiedi in altre zone cittadine, in particolare nei Quartieri di Santa Maria e San Francesco, da portare a compimento entro il prossimo autunno.

di Giovanni Manenti

Tali interventi, che hanno visto l’installazione di nuovi lastricati in pietra al posto di asfalto deteriorato e pietre sconnesse, implementazione della pubblica illuminazione, rifacimento della fognatura e arredi nuovi in arrivo, con fioriere che saranno installate entro il mese di settembre, sono stati oggetto al mattino di martedì 16 luglio 2024 di un sopralluogo da parte del Sindaco Michele Conti e del Vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa per verificare il risultato dei lavori che hanno riguardato il primo lotto dei citati lavori, da via dei Mille, via Corsica, Piazza Buonamicie Piazza Cavallotti.

Ovviamente soddisfatto del buon esito dei lavori il Sindaco Michele Conti così commenta: “Finalmente abbiamo restituito decoro e funzionalità all’asse pedonale da piazza dei Cavalieri a via Santa Maria, ponendo fine al degrado in cui versava da anni, trattandosi altresì del principale percorso turistico che si snoda dal nostro centro storico fino a Piazza dei Miracoli, frequentato ogni anno da milioni di turisti, che viene così restituito al suo valore storico, dedicando grande attenzione alla fruibilità, all’accessibilità e alla sicurezza dei pedoni, che finora è mancata” …

“Dal punto di vista della viabilità“, conclude il Primo Cittadino, “abbiamo cercato di tutelare il più possibile l’integrità del percorso pedonale, salvaguardano allo stesso tempo le esigenze dei residenti: ragion per cui via Corsica e Piazza Buonamici rimarranno chiuse al traffico, diventando un’area non solo di passaggio ma attrattiva per la presenza della Chiesa di San Sisto, mentre l’accesso in via dei Mille sarà riservato solo ai residenti (oltre a Taxi e Ncc) e non sarà più accessibile ai mezzi pesanti di Geofor e di Autolinee Toscane”.

Più nello specifico delle opere realizzate, il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa aggiunge: “Il tutto è partito dal realizzare una vera e propria anagrafe di quelli che sono i lastricati esistenti in città e di quelli in particolare su cui intervenire, analisi che ci ha consentito di intercettare dei Finanziamenti PNRR e messo conseguentemente mano alla realizzazione di due lotti, uno da 1,5milioni di €uro e l’altro da 1,7milioni di €uro per un totale di 3,2milioni di €uro di lastricati che sono stati realizzati nella zona oggetto dell’odierno sopralluogo, ovvero intorno a Piazza dei Cavalieri, oltre che in altre zone come via Volta al pari di via Vernagalli vicino al teatro Verdi ed altre strade cittadine che vengono rifatte ex novo grazie all’utilizzo di pietre nuove con una tipologia di posa diversa e più stabile rispetto all’originaria, il tutto con l’obiettivo primario di consentire la piena accessibilità alle persone con disabilità. Siamo pertanto convinti – conclude Raffaele Latrofa, di aver dato, con queste riqualificazioni, una risposta importante anche a Quartieri come San Francesco, ad esempio, che ne avevano necessità, e, soprattutto, di aver iniziato un percorso che è quello, anno dopo anno, di inserire nei nostri piani delle Opere Pubbliche ulteriori riqualificazioni di queste pavimentazioni, tenendo presente che avere pronti, come abbiamo, dei progetti per tutte le altre zone ci consentirà, qualora vi fossero dei nuovi Bandi tipo PNRR od Europei e Regionali, di partecipare immediatamente alle relative gare, confermando quella caratteristica di questi anni che ci ha permesso di intercettare tantissimi Finanziamenti” .

