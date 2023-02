“Dopo di Noi”, il Comune di Pisa avvia il percorso partecipato con le associazioni.

Scritto da admin• 7:29 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il “Dopo di Noi” è un percorso per favorire l’autonomia, il benessere e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità grave, mediante interventi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare e di supporto alla domiciliarità.

Il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per sensibilizzare l’associazionismo con sede nel Comune di Pisa oppure operante sul territorio, il volontariato sociale, gli Enti del Terzo Settore, le Cooperative sociali, gli Istituti di Credito, le Fondazioni, i singoli privati e ogni altro istituto pubblico o privato interessato a partecipare e a portare il proprio contributo al percorso di costituzione di una fondazione per il “Dopo di noi” che veda nel Comune di Pisa il soggetto promotore effettuando una manifestazione di interesse.

A seguito della presentazione del progetto “Dopo di Noi a Pisa” lo scorso 13 dicembre, che ha visto la firma della convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, l’Amministrazione Comunale intende proseguire con un percorso partecipato con tutti i portatori di interesse del territorio per la condivisione del progetto. Per questo l’Assessorato alle politiche per la disabilità invita le associazioni che operano nell’ambito della disabilità a partecipare a due incontri: il primo incontro preliminare, con oggetto “Indagine e valutazione dei bisogni del Dopo di Noi a Pisa” verrà svolto in videoconferenza e si terrà mercoledì 8 febbraio alle ore 16 sulla piattaforma Jitsi Meet. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi al link: https://meet.jit.si/AssessoratoPubblicaIstruzioneDisabilità

Il secondo incontro si terrà mercoledì 22 febbraio alle ore 16 a Palazzo Gambacorti (Sala delle Baleari) e rappresenterà la prima riunione in cui avranno inizio i lavori per progettare con le associazioni che a quella data avranno aderito all’Avviso Pubblico pubblicato lo scorso 21 dicembre. I soggetti che a quella data non avranno ancora deciso di manifestare interesse al percorso, potranno comunque partecipare, aderendo in seguito.

L’avviso pubblico per partecipare al progetto “Dopo di Noi a Pisa” è consultabile al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/inclusivita. I soggetti interessati manifesteranno la propria volontà inviando il modulo allegato alla presente all’indirizzo mail: comune.pisa@postacert.toscana.it.

