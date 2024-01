Domenica 28 gennaio sette corse all’Ippodromo di San Rossore

Scritto da admin• 12:16 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sette le corse in programma all’Ippodromo di San Rossore domenica 28 gennaio alle ore 13.30.

Ecco corse in evidenza:

Nel Unione Industriale Pisana, condizionata per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri, anche se in autunno non ha ritrovato la forma primaverile, Bahja del Sol è il favorito restando comunque vincitore di due Listed e di una corsa di Gruppo 3. My Eternal Love e Momento Giusto si affrontano nuovamente ma su distanza più congeniale alla femmina mentre si dovrà fare attenzione a Salah al Din, vincitore del premio Rosenberg e che a Pisa ha sbagliato poco, che avrà in sella Marco Ghiani.

Il Premio Franco Ferrucci, maiden per i 3anni sui 2.000 metri, potrebbe essere l’occasione per King Collector di togliersi la qualifica di “mai vincitore” dopo i tanti secondi posti conquistati. Tepui e Su Crastu Biancu vengono da promettenti debutti, Le Roi d’Argent è atteso in miglioramento.

Il Premio Piergiorgio Terranova, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.200 metri, vede Koda possibile protagonista dopo la corsa di rientro. Kodiak Blue e Niagara Mouse, nonostante il peso, sono della partita e poi attenzione a Goinga Fast e Sunshine Day, quest’ultima per l’ottima forma di scuderia. La corsa sarà valida anche come TRIS.

Nel Premio Astro tornano i Purosangue Arabo a San Rossore. In questa condizionata per i 4 anni e oltre sui 1.800 metri è la prima volta che la generazione 2020 si confronta con i maggiori d’età. I due anziani sono Dumas, favorito, e il bisbetico ma dotato Rebalton de Piné. Tra i più giovani Evandebonorva e il progressivo Entudelottas proveranno a mettersi in luce. La sorpresa è Nawaf che dopo aver vinto al debutto a Pisa in aprile e aver conquistato un buon terzo posto a Roma in maggio, non è più sceso in pista.

Inoltre:

Cortona Sheepdog Training Center

Proclamazione artista vincitore del bando per la realizzazione del drappo per il Palio Ippico

del bando per la realizzazione del drappo per il Palio Ippico Ippolandia : gioco motorio e laboratorio grafico organizzati da Koalaludo

: gioco motorio e laboratorio grafico organizzati da Battesimo della sella con i Pony di Planet Horse

con i Pony di DIETRO LE QUINTE: la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 14.55

