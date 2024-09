Dispersi sui Monti Pisani: intervengono i Vigili del Fuoco

Scritto da admin• 1:33 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 20:26 di Domenica 22 Settembre in Località Asciano Pisano nel Comune di San Giuliano Terme per soccorso a persone.

Cinque escursionisti in attività sui Monti Pisani nei pressi della “Casa del Polacco” hanno perso il sentiero e con il calar del sole si sono disorientati. Il personale VV.F. di Sala Operativa con il supporto degli esperti TAS (Topografia Applicata al Soccorso) in contatto telefonico con gli escursionisti hanno geolocalizzato le persone poi recuperate in buone condizioni dalla squadra VV.F. della Sede Centrale. Nessuna persona è rimasta ferita.

Last modified: Settembre 23, 2024