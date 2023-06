Diego Petrucci: “Ruolo centrale di Fratelli d’Italia nella giunta di Michele Conti”

Scritto da admin• 4:09 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Sono estremamente soddisfatto del ruolo del gruppo di Fratelli d’Italia all’interno della nuova giunta di Michele Conti“, afferma Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni.

“Raffaele Latrofa quale vicesindaco e Filippo Bedini con le deleghe a cultura, tradizioni popolari e partecipazione segnano una importante continuità con i cinque anni governativi precedenti. Giulia Gambini rappresenta invece una importante new entry ma sempre nel segno della continuità essendo stata capogruppo di Fratelli d’Italia nell’amministrazione precedente. Siamo inoltre orgogliosi che l’ex assessore Sandra Munno continui a ricoprire un ruolo centra nel governo del territorio seppur in un ambito diverso. La giunta Conti e gli assessori saranno supportati dai nostri consiglieri comunali che costituiscono il gruppo più nutrito tra le fila della maggioranza. Un gruppo costituito da persone competenti che hanno già fatto parte del Consiglio comunale o che sono alla loro prima esperienza amministrativa“.

“Le deleghe affidate agli uomini e le donne di Fratelli d’Italia sono importanti e vanno nella direzione di proseguire il lavoro intrapreso cinque anni fa. Andranno avanti, infatti, i progetti di rigenerazione urbana e decorro delle nostre periferie grazie al lavoro del vicesindaco Latrofa e dell’assessore Gambini ed inoltre vorremmo portare la cultura in ogni angolo della città grazie all’assessore Bedini. Non siamo interessati alle poltrone ma a lavorare per il cambiamento della nostra città. Grazie ai nostri assessori e a tutta la giunta Conti, agiremo affinché i progetti illustrati con i Ministri del Governo Meloni durante la campagna elettorale diventino realtà: dalla navigabilità dell’Arno e la progettazione del Canale dei Navicelli al progetto di rigenerazione urbana dell’area ex Santa Chiara, poi dalla valorizzazione dell’Ippodromo e del Parco di San Rossore alo sviluppo culturale dei Lungarni e delle periferie”, conclude Petrucci.

Last modified: Giugno 9, 2023